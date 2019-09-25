البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية اليوم بكاتدرائية العباسية
الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:59 ص
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ماريان عيد
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يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية مساء اليوم من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
كما شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، أكثر من استقبال أمس بالمقر البابوى بالعباسية كما تقدم بالتعازى لنيافة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة ولمجمع الآباء الكهنة في رحيل الأب الموقر القمص دوماديوس قزمان كاهن دير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة.
وفى سياق آخر ألقى البابا تواضروس الثاني، الأسبوع الماضى، عظته الأسبوعية من كنيسة الملاك ميخائيل والأنبا بيشوي بكينج مريوط.
وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد كرم سبعة من المخترعين الشباب الذين قدموا ابتكارات جديدة بها إضافة وفائدة للمجتمع المصري.
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