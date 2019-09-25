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الكشف عن كواليس فشل صفقة ريال مدريد الأخيرة في الصيف

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:55 ص
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الكشف عن كواليس فشل صفقة ريال مدريد الأخيرة في الصيف
ريال مدريد
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الفجر الرياضي
 
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن مفاجأة بشأن كواليس فشل صفقة مدوية لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

 

وذكرت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية، أن نادي ريال مدريد الإسباني حاول التعاقد مع فابيان رويز نجم وسط فريق نابولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

 

وتابعت الصحيفة الإيطالية، أن الريال اقترح إبرام صفقة تبادلية مع نابولي، ينتقل بمقتضاها خاميس رودريجيز لفريق الجنوب، مقابل انضمام رويز إلى ريال مدريد.

 

وواصلت:" نابولي لم يوافق على رحيل لاعبه، حيث اعتبر فابيان رويز عنصرًا أساسيًا في مشروع أنشيلوتي، مضيفة بأن ريال مدريد قد يعود لمحاولة ضم اللاعب في صيف عام 2020 المقبل.



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