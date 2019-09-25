رابط بوابة المستقبل تسجيل الدخول.. ادخل هنا للاستعلام
الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:52 ص
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ما هو برنامج بوابة المستقبل؟
نقدم لكم رابط بوابة المستقبل تسجيل الدخول، وأطلقت وزارة التربية والتعليم السعودية بوابة المستقبل للمساهمة في التحويل البيئة التعليمية التقليدية إلى بيئة رقمية هادفة، واستخدام الكثير من التقنيات المعمول بها في التعليم الحديث من خلال إيصال المعلومات للطالب بطريقة سهلة ومُباشرة واستناداً إلى التقنيات الحديثة في التعليم، وهو ما يعود على الطالب بالنفع الكبير من خلال زيادة التحصيل العلمي الخاص به، كما تساهم بوابة المستقبل في القضاء على كافة الصعوبات التي يعاني منها، والتي تحُول دون تفوقه وحصوله على العلامات المرجوة.
ويتساءل الطلبة وأوياء الامور باستمرار عن رابط بوابة المستقبل تسجيل الدخول من أجل التعرف على ما يمكن الحصول عليه من فائدة وقيمة تعليمية عبر بوابة المستقبل.
رابط بوابة المستقبل تسجيل دخول
و جاء إطلاق بوابة المستقبل وهي خاصة بكل مُكونات العملية التعليمية من معلمين وطلبة وأولياء أمور، ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي تسعى للإرتقاء في كافة النواحي والجوانب داخل المملكة بما فيها التعليم، كما يمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول إلى بوابة المستقبل والحصول على ما يبحثون عنه من محتويات تعليمية ومواد ووسائط يُقدمها موقع بوابة المستقبل لهم.
وتجدر الإشار إلى أنه يتم تحميل أوراق الإختبارات وأوراق العمل والحلول والشروحات والواجبات المنزلية علىبوابة المستقبل بشكل يومي من قبل الطلبة والمعلمين، ويسعى الطلبة للحصول عليها من أجل التعرف على المحتوى الخاص بها، ونقدم لكم رابط بوابة المستقبل تسجيل الدخول، فيما يلي:
- الدخول إلى رابط بوابة المستقبل من هنا.
- أنقر على "تسجيل دخول" بوابة المستقبل أو الدخول المباشر من اضغط هنا.
- ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بكم وهي ذاتها المستخدمة في نظام نور.
بهذا نكون قد انتهينا من التعرف على رابط بوابة المستقبل دخول، الذي يشهد إقبال كبير لدخول الطلاب في الفصل الدراسي الجديد ورغبتهم في الحصول على كل المواد التي يتم نشرها وتحميلها في رابط بوابة المستقبل.
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