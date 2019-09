بريانكا شوبرا تحتفل بعرض فيلمها الجديد بمدينة مومباي

وتجسد بريانكا شوبرا شخصية "أديتي"، وهي الأم التي تكافح للحفاظ على حياة ابنتها التي ولدت بمرض نقص المناعة، ويشارك في بطولة الفيلم النجم الهندي فرحان أختار، وهو يجسد شخصية الأب الذي ربطته قصة حب قوية بشخصية بريانكا لأكثر من 25 عام.



وسبق أن نقلت صحيفة ديلي ميل تصريحات لبريناكا، أدلت بها لمجلة EW، حيث عبرت عن إعجاب زوجها النجم نيك جوناس بالفيلم وأنها كانت تقوم بالتصوير قبل أربعة أيام من زواجهما رسميا، ورغم غيابه كن داعما لها في صناعة هذا الفيلم منذ البداية.



وشارك بريانكا في الاحتفال بعرض الفيلم بالمدينة الهندية، النجم الهندي فرحات أختار، ومخرجة الفيلم، المخرجة القديرة "شونالي بوز".



وكشفت بريانكا في حوارها للمجلة، عن تأثر المخرجة شونالي بوز ببكاء نيك جوناس على أحد مشاهد الفيلم، وقالت بريناكا أن مخرجة الفيلم اعتبرت ذلك انجازا في حد ذاته، بنجاح بريانكا في دفع زوجها للبكاء بسبب أداءها المميز أثناء تصوير الفيلم.



وخلال عرض الفيلم للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، كان ضمن الحاضرين للعرض السيدة التي استوحت أحداث فيلم The Sky Is Pink من قصة حياتها، وهي السيدة "أديتي" التي تجسد بريانكا شوبرا شخصيتها بالفيلم، وقد حرصت بريانكا على حضورها للعرض الخاص للفيلم والتقاط صورة بجانبها على السجادة الحمراء.



كما سبق وان نشرت بريانكا صورة لها منع عرض تورنتو برفقة السيدة أديتي على حسابها الخاص على موقع انستجرام، وكتبت بريانكا مع الصورة أنها تشعر بالكثير من الفخر لظهورها برفقة هذه السيدة التي تعتبر بطلة بالنسبة لها.



كما كان حاضرا بالعرض الخاص، ثاني أبطال القصة الملهمة للفيلم، وهو السيد "نيرين" زوج السيدة "أديتي" والذي يجسد شخصيته النجمة فرحان أختار ضمن أحداث الفيلم، وقد حرصت النجمة بريانكا شوبرا على نشر صورة تجمعها به أيضا، ظهر بها النجم فرحان أختار والسيدة أديتي، وشاركت بريانكا الصورة مع متابعيها على حسابها الخاص على موقع تبادل الصور أنستجرام.



وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن الطفلة بطلة القصة والتي تروي أحداث قصة حب والديها، وهي "عايشة نيرين"، قد توفت بسبب مرضها وهي في سن الـ 18 عام 2015.







