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عاجل.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع "معًا لتطوير العشوائيات"

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:47 ص
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عاجل.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع معًا لتطوير العشوائيات
مصطفى مدبولي - أرشيفية
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رقية جمال
 
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تفقد المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع معًا لتطوير العشوائيات، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل منذ قليل.

ومن الجدير بالذكر، أن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان قد تفقد صباح اليوم الأربعاء، مشروع المحروسة في القاهرة.

وخلال الجولة قام المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة مدرسة المحروسة بمدينة السلام، حيث تفقد عدد من الفصول التعليمية في مستهل اليوم الدراسي، كما أجرى حوارات مع عدد من الطلاب.

كما قام المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة موسعة أمس بمحافظة بني سويف، حيث تفقد العديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية، منها مُجمع مصانع العربي بالمنطقة الصناعية، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بتزمنت الشرقية.

واختتم المهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته الموسعة بالأمس لمحافظة بني سويف، بعقد لقاء مع أعضاء مجلس النواب، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، بحضور وزراء التنمية المحلية، والإسكان، والتربية والتعليم، والنقل، ومحافظ بنى سويف، والرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وعدد من المسئولين.

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