مراكز شباب بلا ملاعب وأخرى مهملة في الدقهلية (صور)

يعانى أكثر من 150 ألف نسمة بقرية ميت الفرماوى التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية من عدم توافر ملعب لمركز الشباب بالقرية لاستغلال طاقة الشباب والحد من انحرافهم والجلوس على المقاهي.





وسادت حالة من الغضب بين شباب القرية لعدم وجود ملعب لمركز الشباب الذى يوجد داخل الكتلة السكنية، مطالبين ببيع المركز واستغلال أمواله فى شراء ارض أخرى خارج الكتلة السكنية لإقامة ملعب ومركز الشباب.





ومن جانبه أوضح محمود بكر رئيس مجلس إدارة مركز شباب ميت الفرماوى بمحافظة الدقهلية أنهم تقدموا بالعديد من المطالب للحصول على موافقة تخصيص قطعة ارض لتكون ملعب ولكن المطالب لا تجد اهتماما من المسئولين، مشيرا إلى انهم تقدموا لإدارة شباب ميت غمر ولمديرية الشباب والرياضة ولمحافظ الدقهلية ولكن دون جدوى.





وطالب رئيس مجلس الإدارة بالبحث عن اى حل لتوفير ملعب لاستغلال طاقة الشباب مقترحا بيع مركز الشباب الحالي المقام داخل الكتلة السكنية على شارعين واستغلال المبالغ المالية التى تحصل منه لشراء ارض اكبر خارج الكتلة السكنية يقام عليها مركز الشباب وملعب لخدمة شباب القرية والقرى المجاورة.





وقال احمد ناجى: الحل الأفضل بيع المركز الحالى وشراء مقر آخر ليتوافر به ملعب واتفق معه احمد محمد زكريا من شباب ميت الفرماوى قائلين: المركز هنا مبيشجعناش نلعب كورة لان مفيش ملعب عايزين ملعب نستغل فيه طاقاتنا بدل الجلوس على المقاهي.





وفى ذات السياق أكد النائب مكرم رضوان نائب البرلمان عن مركزى دكرنس وبنى عبيد انه تقدم بطلب إحاطة فى مجلس النواب طالب خلاله استغلال مراكز الشباب التى أصبحت داخل الكتلة السكنية وتمكين الإدارة من بيعه وشراء ارض خارج الكتلة السكنية لإنشاء مركز شباب وملعب لخدمة الشباب.





مركز شباب عزب بنى عبيد مغلق ومهمل ومقلب للقمامة وسط تجاهل المسئولين





تضرر أكثر من 40 ألف نسمة من أهالي عزب بنى عبيد في محافظة الدقهلية على اثر الإهمال والغلق لمركز الشباب الوحيد وسط تجاهل المسئولين على حد قول الأهالي ومناشدين، بالتدخل لوضع حد لما وصل إليه مركز الشباب والرياضة الخاص بـ6 عزب تحول الى مقلب للقمامة.





قال صادق شلبي أحد أبناء قرية شهدان وعضو من أعضاء النادي إلى أن العزب بدون مركز شباب والمركز الوحيد يإن من الإهمال في حين أنه يخدم عزب "إبراهيم عبد الهادي، النمر، شهدان، طلعت، سمعان، صادق شلبي"، مشيرا إلى أن المركز تم إنشاءه عام 1977، وتم غلقه عام 2009 للإحلال والتجديد.





وأوضح محمد الديب عضو بالنادي واحد أبناء عزبة النمر أن المركز هو المقر الوحيد للشباب للتجمع ومنذ إهماله وغلقه والشباب لجأوا للمقاهي والكافيتريات، مشيرا إلى أن المركز صدر له قرار منذ عامين بالدمج لأى مركز تقل مساحته عن 1500 متر واقرب مركز يبعد عن العزب مسافة 7 كيلو مما يعد أكبر معاناة على الشباب، ونجحنا في إيقاف المج من خلال فاكسات متكررة.





وقال محمد الهواري من أبناء عزبة إبراهيم عبد الهادى أجرنا شقه على حسابنا وما زال مركز الشباب بالوضع الحالي مرتع للقمامة ومغلق علما بأنه على مساحه نحو 4 قراريط ونصف بما يعادل 790 متر تقريبا وعلي الطريق العمومي.





وأوضح الهوارى أنهم طرحوا فكرة بيع الأرض والاستفادة من المبلغ بشراء أرض على مساحة واسعة يقام عليها مركز الشباب وملعب ولكن المسئولين لم يهتموا، ولم يمارس شباب تلك العزب أي نشاط.





وفى النهاية يناشد شباب الفرماوى وعزب ينى عبيد وزير الشباب الدكتور اشرف صبحى ومحافظ الدقهلية الدكتور كمال جاد شاروبيم ووكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتور رياض جمال الدين بزيارة لمركز الشباب على أرض الواقع والوقوف بجوارهم بإنشاء مركز شباب وملعب لاستيعاب طاقه الشباب.



