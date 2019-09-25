3 ملايين و500 ألف جنيه إحلال وتجديد خطوط مياه حي العرب بالغردقة (صور)

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر، عن إحلال وتجديد شبكات المياه بمنطقة حي العرب بمدينة الغردقة بتكلفة 3 ملايين و500 ألف جنيه، وذلك لتحسين الخدمة المقدمة لمواطنى مدينة الغردقة.



ومن جانبه قال المهندس يحيى صديق رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة البحر الأحمر، أنه يجرى العمل الآن علي احلال وتجديد شبكات المياه بمنطقة العرب بتكلفة تقديرية 3 ملايين و500 الف جنيه، وذلك لتحسين كميات ضخ المياه ولتأمين جودة مياه الشرب التى يتم ضخها لأهالي منطقة حي العرب بمدينة الغردقة.



وأكد المهندس يحيى صديق رئيس شركة مياه البحر الأحمر، إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ عدد من عمليات الإحــلال والتجـــديد لبعض شبكــات المياه في عدد من المناطق المختلفة في معظم مدن المحافظة، حيث يتم استبدال الخطوط القديمة بخطوط upvc جديدة مطابقة للمواصفات القياسية لضمان جودة المياه التى تصل للمواطن، في كافة مدن المحافظة.



وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، عن قيام الإدارة العامة للمعامل بالإشراف الكامل على المياه المنتجة بدء من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن بجانب تواجد كيميائيين فى أماكن الضخ لاجراء تحليل لعينات المياه من خلال 9 معامل فرعية و5 معامل متنقلة وكذلك إنشاء نقط لحقن الكلور والتطهير والتعقيم الدورى للشبكات والخزانات الرئيسية، أول بأول.



وتابع المهندس يحي صديق رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، تسعى إدارة الشركة في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن لتكون أفضل، مؤكدا أن الشركة تعمل دائمًا في تطوير نفسها بنفسها لتحسين مستوى الخدمة التي يستحقها المواطن المصري بشكل عام وأهالي البحر الأحمر بشكل خاصة، موضحًا ان شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر أخذت على عاتقها بالحلال وتجديد عددًا من الخطوط التي تخدم المواطنين بشكل مباشر، مؤكدا يتم متابعة ضخ المياه جيدآ من قبل متخصصين قبل وصولها للمواطن لتكون أمنه وخالية من أي شوائب.



وطالب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أهالى المحافظة بترشيد استهلاك المياه حفاظًا عليها.

