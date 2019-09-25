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الزرقا يواجه المصري البورسعيدي وديا

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 09:36 ص
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الزرقا يواجه المصري البورسعيدي وديا
الزرقا
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مصطفى الجندي
 
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزرقا مواجهة وديه أمام فريق المصري ببورسعيد في الرابعة من عصر اليوم الأربعاء، خلال معسكره المقام في المدينة الرياضية ، استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.


وفاز الزرقا في المباراة السابقة على فريق الجمارك بهدفين مقابل هدف، ومن المقرر أن يلتقي الزرقا مع دكرنس يوم الجمعة المقبلة، ويختتم ودياتة بمواجهة فريق بورفؤاد يوم الإثنين 30 سبتمبر الحالي، قبل الحصول على راحه.


القائمة الأولى


وتتضمن القائمة الأولى للزرقا 13 لاعبًا وهم مصطفى حموده، ومحمد بدير مانجه، وحسام العشري، وحامد فيصل، وهشام رشدي، وأحمد أمين، وباسم محسن، ومحمود عوكل، وأحمد سمير، ومحمود أبو سليمه، وأحمد أيمن، ومحمد السعيد، ومحمد عصام.


صفقات الزرقا


وتعاقد الزرقا مع 12 لاعب جديد، إذ تضمنت قائمة التعاقدات كلًا من عبد الرحمن رضا، حارس أبي صقل، وأحمد أبوحطب حارس دمنهور، ومحمد صبحي لاعب بنها، وأحمد عبد الفتاح مدافع بدر، وعمر السعيد مهاجم أبي صقل، ووليد بدران لاعب دمنهور، ويوسف حسن من كفر الشيخ، وأحمد إبراهيم ظهير أيسر النصر، وحسن أبو صقره لاعب بورتو، ومحمد عبد العال من دمياط، ومحمد جدو مدافع فاركو، وحسام جمالية مهاجم البنك الأهلي.


وديات الزرقا


ولعب فريق الزرقا 15 مباراة ودية، منذ بداية فترة الإعداد، حيث فاز على بورفؤاد 2-1، والسنبلاوين 3-1، وديرب نجم 1-0، ورأس البر 2-1 وبدواي 5-0، تعادل مع بدواي 2-2، وشربين 0-0، و1-1، وبني عبيد 1-1، وأبو قير 1-1، بينما خسر أمام غزل المحلة 1-3، ومن البلدية 2-3، وأسوان 1-2، والأوليمبي 0-1، والاتحاد 0-4.



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