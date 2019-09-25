الطالع الفلكي الأربِعَاء 25/9/2019..فَحْص دَقِيق!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الأسد.

**فلكياً/هندياً: القمر فى السّرطان.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 23 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 17 سبتمبر - 17 أكتوبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الزّبرَة من 20 سبتمبر - 2 أكتوبر.





اليوم 15 تُوت قبطى، 25 أيْلول رُومى، 26 مُحرَّم ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - زَىّ مَحضْرِتَكْ عملت مُعَايْنَة واتفرّجْت عَليّا ، أنا كمان أعمل مُعاينة واتفرّج عليك.( ليلى طاهر من فيلم ثلاث قصص-1968)





*القمر فى الأسد "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(المرّيخ ينتقل لبُرج العذراء - هنديّاً - سِيدِيرَال سِيسْتِمْ)

ينتقل بمشيئة الله تَعَالى المرّيخ من بُرج الأسد لبُرج العذراء فى الثّالثة و5 دقائق فجراً على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبَان، وسوف يظل فيه لينتقل لبُرج الميزان فى الحادية عشرة ظهر 10 نوفمبر ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الهنديّة

(الشمس) ----- فى العذراء (تنتقل للميزان فى 17 أكتوبر)

(عطارد) ----- فى العذراء (ينتقل للميزان 29 سبتمبر)

(الزّهرة) ----- فى العذراء (تنتقل للميزان فى 4 أكتوبر)

(القمر) ------ فى السّرطان (بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

المرّيخ) ----- فى العذراء (ينتقل للميزان فى 10 نوفمبر))

(زُحل) ------ فى القوس.(ينتقل للجدى فى 24 يناير 2020)

(المُشترى)--- فى العقرب.(ينتقل للقوس فى 5 أكتوبر)





الرجال من المرّيخ والنّساء من الزّهرة عنوان لكتاب ألّفه الكاتب جون غرين فى العام 1992 ويصف مستويات مختلفة من العلاقة بين الرجل والمرأة وهُما ضَيْفَيْن مُقترنيْن معاً فالمريخ يلحق بالزهرة فى برج العذراء المُختص بالإنتقاد وفحص الصغائر والتوافه فمنها تأتى المشاكل ، مُفيد لوضع النقاط على الحروف فى علاقة عاطفيّة رسميّة ترغب أن تكون خالية من الشوائب ، العذراء برج يصف رجل أو آنسة تقدّم بهما العمر دون زواج وعند إقتران الكوكبيْن معاً فالفرصة مُرتفعة لزفاف سعيد مُتكافئ عُمرياً على الأقل بين رجل وإمرأة ، بمشيئة الله تَعَالى.





مع وجود الشمس/الأنا وعطارد/العمليات العقلية فالفرصة مُرتفعة لفحص دقيق لعريس/عروس لتلافى مصير فاتن حمامة بفيلم الزوجة العذراء أو كريمة مختار بفيلم الليلة الموعودة أو ميرفت أمين بفيلم النثى والذئاب ، كما أنها فترة مواتية للبدء بكورسات تحسين القوام وعلاجات الطبّ البديل بفرصة نجاح مُرتفعة ، بمشيئة الله تَعَالى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: قد يأتى الضرر من أصحاب النوايا الطيبة، لاتقم باتباع نصائح الآخرين بشكلٍ أعمى دون فحصها والتأكد من ملاءمتها لك.





برج الثور: تمسّك بالقوانين والتقاليد فى تعاملاتك وابتعد عن أىّ محاولة لتغيير رأيك عن إتباع الطريق الصحيح وإلا عانيت، الأصول ماتزعّلشْ.





برج الجوزاء: الإرتياب أوالقلق دون سببٍ واضح تجاه شخص أو أمرٍ ما يجعل من الضرورى التوقف حتى الفحص وتحليلك لما بين السطور،اللبيب بالإشارة يفهم.





برج السّرطان: رُبما كنت على موعد اليوم مع وجبة دسمة إما داخل المنزل أو بأحد المطاعم الفاخرة بمعيّة زميل عمل ، لاتَنْسَ إطعام جائع إن شعرت بالشبع.





برج الأسد: تركيزك مرتفع فى العمل طالما لا تتسرّع ، إحترس عند التعامل مع أنصاف المتعلمين فقد يحاول واحدٍ منهم خداعك.





برج العذراء: عادةً ما يكون الصفيح المطلى باللون الأصفر أكثر لمعاناً من الذهب ، هذا ينطبق على المشاريع ، والأصدقاء وحتى العاطفة.





برج الميزان: الإحساس نعمة،إن شعرت أن أحد الأشخاص بالعمل أوالأسرة يرغب بوقت خاص يقضيه مع نفسه فلا تتطفّل بمُمازحات ولو بحُسْن نيّة.





برج العقرب: العلاقات إما نافعة وإمّا ضارّة وعليك تحديد نوعيّة العلاقة و التصرّف بِحَزم مع نفسك ومع الطرف الآخَرْ ،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج القوس: مهما كان حجم همومك فلا تستعرض مشاكلك الأسرية أمام الزملاء فهذه النوعيّة من المشاكل ليست للإستشارة أو للعرض العلنى.





برج الجدى: لاتُسرع بتنفيذ أول حل يصل لعقلك ،فكّر فى حل آخر ولو على سبيل الإحتياط ، لاتُرسل صبيّاً ليُنجز عمل الرجال،ماحكّ جلدك مثل ظفرك.





برج الدّلو: بعض الأحيان نلقَ التّساهيل والمواقف تعمل لصالحنا بشكل عجيب ، موجة كونيّة أو حظ المهمّ أن تحاول الإستفادة منها لإنهاء أكبر جزء من عملك.



