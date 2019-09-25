اسعار الدواجن اليوم 25-9-2019.. ارتفاع مستمر وإقبال متزايد





اسعار الدواجن

استقرت اسعار الدواجن في الاسواق المحلية اليوم الاربعاء 25-9-2019، حيث سجل سعر الدواجن في المنزرعة اليوم نحو 21-22 جنيها ليصل سعرها للمستهلك بين 25-26 جنيها وتختلف هذه الأسعار باختلاف المنطقة.

وسجل سعر الدواجن البلدى نحو 29 جنيها للكيلو من المزرعة في حين يصل سعرها للمستهلك بين 34-35 جنيها بحسب المنطقة ومصاريف النقل، فيما ارتفع سعر كرتونة البيض ليصل إلى 34 جنيها من المزرعة بينما يتراوح السعر للمستهلك بين 40-42 جنيها بحسب المنطقة.

وشهدت الاسعار ارتفاعا طفيفا في الاسواق خلال الفترة الماضية نتيجى لارتفاع الطلب والاقبال على الدواجن خلال الفترة الاخيرة من قبل المستهلك، بعدما كان السوق يعاني من حالة ركود لأكثر من شهرين،



اسعار الدواجن اليوم سجل سعر كيلو الدواجن بالمزرعة 21 جنيهًا لتباع بالأسواق بسعر 25 جنيهًا، فى حين استقر سعر كيلو الدواجن البلدي لتسجل 29 جنيها بالمزرعة وتباع فى الأسواق بسعر 34 جنيهًا، وارتفعت أسعار البيض بالأسواق لتسجل نحو 31.5 جنيهًا لتباع بالأسواق بنحو 36 و73 جنيهًا، و بلغ سعر كيلو الدواجن البلدية المبرد، ما بين 31 و33 جنيهًا، وتختلف الاسعار بختلاف المحافظات حسب التكلفة من نقل والاعلاف، بينما ارتفعت أسعار الدواجن اليوم، فى السوق، بنحو 3 جنيهات، ليتراوح سعر الكيلو الأبيض بين 25 و26 جنيهًا، و27 للأوراك، 70 للبانيه، 30 للساسو، 35 للبلدي، 40 للرومي، 40 للبط.

اسعار كرتونة البيض في الاسواق سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء في المحلات إلى نحو 24 جنيها وتباع في المزرعة بسعر 19 جنيها للكيلو، وبينما ارتفع سعر كرتونة البيض بنحو جنيهين، لتصل إلى 31.5 جنيه بالمزرعة، وتباع بسعر يتراوح بين 36 و37 جنيها بالأسواق.

النوع السعر لجم ابيض 21.50 جنيها لجم ساسو 33.50 جنيها لحم بلدى 33.50 جنيها كتكوت ابيض 5.50 جنيها كتكوت ساسو 4.25 جنيها كتكوت بلدى 3.50 جنيها بط بيكينى 14 جنيها بط مسكوفى 14 جنيها بط مولارد 14.50 جنيها بيض ابيض 31.50 جنيها بيض احمر 30.50 جنيها بيض بلدى 42.50 جنيها











