من بحري لقبلي.. تأخيرات القطارات بخطوط السكك الحديد اليوم الأربعاء

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة اليوم الأربعاء على بعض خطوط الهيئة.





سبب تأخيرات القطارات:





وأوضحت الهيئة أن سبب هذه التأخيرات يعود إلى أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.





معدلات التأخيرات:





وأضافت أن هذه التأخيرات تشمل الآتي:





أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 30 دقيقة.





كما تأخر بعض القطارات علي خط القاهرة الإسكندرية نتيجة عطل مفاجئ في لوحة الإشارات ببرج إشارات بنها مما أدي إلي تأخير بعض القطارات في محيط محطة بنها.





ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:





منطقة القاهرة أسيوط مدة 35 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 35 دقيقة.





ثالثًا: خط بنها بور سعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة.





رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 25 دقيقة.





وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.





وكان وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، قد التقى باسكال سوريس رئيس مجلس إدارة شركة تاليس العالمية وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في مجالي السكك الحديدية والمترو وبحث التعاون المستقبلي في المجالين.





حيث تم استعرض الموقف التنفيذي لمشروعات تحديث وتطوير نظم الإشارات الكهربائية التي تنفذها الشركة والتي تشمل:





- مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط القاهرة الإسكندرية بطول ٢٠٨ كم.





- تطوير وتحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط أسيوط نجع حمادي بطول ١٨٠ كم.





حيث سيتم الطرح المسافة بين القاهرة بني سويف على الشركات العالمية في مناقصة عامة وان هذا المشروع يمكن أن يكون مجالا للتعاون المشترك.





من جانبه أبدى رئيس مجلس إدارة تاليس الاهتمام بالتعاون مع هيئة السكك الحديدية في مشروع ازدواج خط المنصورة دمياط، وكهربة إشارات خط طنطا المنصورة دمياط لزيادة عوامل أمان نقل الركاب والبضائع وتعظيم نقل البضائع بين ميناء دمياط والموانئ الجافة وموانئ البحرين الأحمر والأبيض وأنه سيتم طرحه في مناقصة عامة لكافة الشركات العالمية ويمكن لتاليس التقدم لهذا المشروع الهام.



