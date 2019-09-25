ثبات في أسعار الفاكهة والخضراوات في أسواق محافظة قنا

أسعار الفواكة:



أسعار الخضراوات:





القاهرة 22 33

شبين الكوم 21 32

طنطا 21 31

دمنهور 21 31

الإسكندرية 21 31

بلطيم 23 29

مطروح 18 30

السلوم 20 30

سيوة 17 35

بورسعيد 23 30

دمياط 23 29

الزقازيق 21 33

الإسماعيلية 20 33

السويس 22 33

العريش 20 30

رفح 20 29

رأس سدر 21 34

نخل 14 32

نويبع 25 33

طابا 20 32

كاترين 15 31

الطور 24 31

شرم الشيخ 25 34

الغردقة 24 34

مرسى علم 27 34

الفيوم 23 34

بنى سويف 23 35

المنيا 21 35

أسيوط 20 35

سوهاج 22 36

قنا 23 37

الأقصر 23 38

أسوان 25 39

أبوسمبل 26 39

الوادي الجديد 23 37

شلاتين 27 37

أبورماد 28 36

حلايب 29 34

رأس حدربة 29 34.



شهدت أسعار الفاكهة والخضراوات، في أسواق محافظة قنا، اليوم الأربعاء، ثباتًا في الأسعار، طوال أيام هذا الأسبوع، في إطار الخدمة الإخبارية، في إطار تطوير خدمتها الإخبارية، للتعرف على الأسعار في أسواق وشوادر ومنافذ محافظة قنا.حيث شهدت أسعار الفاكهة اليوم حالة من الثبات، حيث وصل سعر الجوافة من 7 ونصف الى 10 جنيهات للكيلو، والمشمش 15 جنيها، والعنب من 5 إلى 8 جنيهات، والرمان 8 جنيهات، والموز 8 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 15 إلى 25 جنيهًا.فيما شهدت أسعار الخضروات استقرارًا في الأسعار، حيث سجل سعر كيلو البطاطس من 5 إلى7 جنيهات، وتراوح الليمون البلدي من 8 جنيهات ونصف إلى 12 جنيه، والبسلة الخضراء من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو، والطماطم ما بين 8 إلى 10 جنيهات، والبصل 4 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 10 جنيهات، والبامية 15 جنيها.في حين بلغ سعر كيلو الكوسة 8 جنيهات، والخيار من 5 إلى 8 جنيهات، والثوم 5 جنيهات، وفلفل السويس 6 جنيهات، الباذنجان 3 جنيهات، الملوخية 5 جنيهات، والفلفل الألوان 7 جنيهات، والفلفل البلدي 4 جنيهات، والجزر 5 جنيهات، والبطاطا 3 جنيهات، والقلقاس 8 جنيهات.بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، كالتالي:الصغرى العظمى