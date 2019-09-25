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انخفاض جديد في درجات الحرارة في محافظة قنا اليوم الأربعاء

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 08:39 ص
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انخفاض جديد في درجات الحرارة في محافظة قنا اليوم الأربعاء
أرشيفية
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بسام عبدالحميد
 
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يسود محافظة قنا، طقسًا معتدلا نهارًا مائل للبرودة ليلًا، حيث تبلغ درجات الحرارة الكبرى 37 فيما تبلغ الصغرى 23 درجة مئوية.

وتنشر بوابة الفجر، حالة الطقس اليوم في المحافظات، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس؛ مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، كالتالي:

الصغرى العظمى
القاهرة 22 33
شبين الكوم 21 32
طنطا 21 31
دمنهور 21 31
الإسكندرية 21 31
بلطيم 23 29
مطروح 18 30
السلوم 20 30
سيوة 17 35
بورسعيد 23 30
دمياط 23 29
الزقازيق 21 33
الإسماعيلية 20 33
السويس 22 33
العريش 20 30
رفح 20 29
رأس سدر 21 34
نخل 14 32
نويبع 25 33
طابا 20 32
كاترين 15 31
الطور 24 31
شرم الشيخ 25 34
الغردقة 24 34
مرسى علم 27 34
الفيوم 23 34
بنى سويف 23 35
المنيا 21 35
أسيوط 20 35
سوهاج 22 36
قنا 23 37
الأقصر 23 38
أسوان 25 39
أبوسمبل 26 39
الوادي الجديد 23 37
شلاتين 27 37
أبورماد 28 36
حلايب 29 34
رأس حدربة 29 34.
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