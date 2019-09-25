نجمة شهيرة تكشف دور والدتها في تعرضها للاغتصاب!

كشفت الممثلة الأمريكية ديمي مور، عن تفاصيل صادمة حول تعرضها للاعتداء الجنسي خلال طفولتها، في كتاب حديث قامت بنشره.





وقالت صاحبة الـ56 عاما في كتابها، إنها تعرضت للاغتصاب من قبل رجل مسن حين كانت في الخامسة عشرة.





وعقب انفصال والديها، عاشت الطفلة ديمي مع والدتها وزوجها، اللذين كانا من مدمني الكحول، حسبما جاء في الكتاب





والدة ديمي مور تصطحبها للحانات





ودأبت والدة ديمي على اصطحابها للحانات بهدف جذب انتباه الرجال، وفي إحدى المرات، عادت الصغيرة ووجدت رجلا مسنا في البيت وهو ينتظرها، ولم يغادر إلا بعد الاعتداء عليها.

وبعد الانتهاء من اغتصاب الفتاة القاصر، قام الرجل بسؤال ديمي مور: "كيف تشعرين وقد باعتك والدتك مقابل 500 دولار".

وأضافت ديمي مور في محاولة لإيجاد مبرر لوالدتها "في أعماق قلبي، لا أعتقد أن الأمر كان بمثابة صفقة صريحة بينهما، ومع ذلك أرى أن أمي سمحت له بأن يصل إلي وذاك ما كان سببا لإيذائي".





مفاجأة صادمة



