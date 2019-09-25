نجمة شهيرة تكشف دور والدتها في تعرضها للاغتصاب!
الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 08:11 ص
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كشفت الممثلة الأمريكية ديمي مور، عن تفاصيل صادمة حول تعرضها للاعتداء الجنسي خلال طفولتها، في كتاب حديث قامت بنشره.
وقالت صاحبة الـ56 عاما في كتابها، إنها تعرضت للاغتصاب من قبل رجل مسن حين كانت في الخامسة عشرة.
وعقب انفصال والديها، عاشت الطفلة ديمي مع والدتها وزوجها، اللذين كانا من مدمني الكحول، حسبما جاء في الكتاب
والدة ديمي مور تصطحبها للحانات
ودأبت والدة ديمي على اصطحابها للحانات بهدف جذب انتباه الرجال، وفي إحدى المرات، عادت الصغيرة ووجدت رجلا مسنا في البيت وهو ينتظرها، ولم يغادر إلا بعد الاعتداء عليها.
وبعد الانتهاء من اغتصاب الفتاة القاصر، قام الرجل بسؤال ديمي مور: "كيف تشعرين وقد باعتك والدتك مقابل 500 دولار".
وأضافت ديمي مور في محاولة لإيجاد مبرر لوالدتها "في أعماق قلبي، لا أعتقد أن الأمر كان بمثابة صفقة صريحة بينهما، ومع ذلك أرى أن أمي سمحت له بأن يصل إلي وذاك ما كان سببا لإيذائي".
مفاجأة صادمة
وكشفت ديمي مور عن أنها قضت مرحلة الطفولة وهي تعتقد أن زوج والدتها هو والدها، قبل أن تكتشف الحقيقة وهي في الثالثة عشرة من عمرها.
وسردت ديمي مور محاولة والدتها الانتحار، إلا أنها قامت بإنقاذها حيث استخرجت الحبوب التي تناولتها الأم قبل ابتلاعها.
يذكر أنه رغم كل تلك الأحداث، تصالحت الممثلة ديمي مور مع والدتها قبل وفاتها في عام 1998.
نبذة عن دیمی مور
دیمی مور (11 نوفمبر 1962 )، ممثلة أمريكية. في منتصف تسعينات القرن العشرين كانت من أغلي نجمات هوليوود أجرا بعد أن مثلت فيلمي ستربتيز و'جي أي. جين' اللذان لاقا نجاحا كبيرا.
مسيرتها الفنية
بدأت مور العمل في ادوار صغيرة ببعض المسلسلات التليفزيونية وأول ادوارها الهامة كان في فيلم 'علاقة ليست صغيرة' عام 1984 وفي عام 1985 بدأ المخرج جويل شوماخر البحث عن بطلة لفيلمه 'حريق سانت ايلمو' وقام بعمل العديد من الاختبارات للعثور علي ما يريد الا انه رأي ديمي تتحرك في البلاتوه المجاور له في استوديوهات يونيفرسال فطلب من مساعده المشي وراءها والاتيان بها.
ويصفها شوماخر بأنها فتاة تشبه خيل السباق العربي الذي يتمتع بخصوصية وروح فريدة للغاية. وتوالت نجاحاتها السينمائية وعلاقاتها المتعددة حتي تزوجت بروس ويلز عام.1990 وكانت قد وصلت للملايين في أفلامها وأصبحا ديمي وبروس من أشهر واغني الازواج بهوليوود.
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