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أبو زيد يبحث مع وزير الشباب والرياضة تطوير نادي الشمس

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 07:43 ص
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أبو زيد يبحث مع وزير الشباب والرياضة تطوير نادي الشمس
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علي نبوي
 
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استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أسامة أبو زيد رئيس نادي الشمس، بحضور محمد الكومي عضو مجلس الشعب، وذلك بمقر وزارة الشباب والرياضة.

تناول اللقاء عرض خطة جديدة من أجل تطوير نادي الشمس والنهوض به دائما للأمام، حتى يليق بأبناء قلعة البرتقالي.


وأشاد وزير الشباب والرياضة بالجهد الكبير الذي يبذله مجلس الشمس لتطوير المنشآت والرياضة بالنادي بجانب العلاقة القوية والمحترمة التي تجمعه بالأعضاء.
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