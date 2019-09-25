أبو زيد يبحث مع وزير الشباب والرياضة تطوير نادي الشمس

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أسامة أبو زيد رئيس نادي الشمس، بحضور محمد الكومي عضو مجلس الشعب، وذلك بمقر وزارة الشباب والرياضة.

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أسامة أبو زيد رئيس نادي الشمس، بحضور محمد الكومي عضو مجلس الشعب، وذلك بمقر وزارة الشباب والرياضة.