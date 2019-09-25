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الإنتر يستقبل لاتسيو في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 07:17 ص
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الإنتر يستقبل لاتسيو في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي
انتر ميلان
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السيد على
 
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يستقبل فريق إنتر ميلان نظيره لاتسيو، اليوم الأربعاء، في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك على ملعب سان سيرو «جوزيبي مياتزا».

ويعيش الإنتر فترة جيدة ومعنويات مرتفعة بعد تغلبه في الجولة الماضية على غريمه ميلان بثنائية نظيفة، ونفس الأمر ينطبق على لاتسيو الذي فاز أيضًا في الجولة الأخيرة على بارما بنفس النتيجة.

ويبدأ إنتر ميلان مباراة اليوم أمام لاتسيو وهو في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، خلف يوفنتوس الذي انتزع الصدارة مؤقتًا عقب فوزه على بريشيا بهدفين مقابل هدف ضمن نفس الجولة.

ويحتل فريق لاتسيو المركز الخامس في جدول ترتيب الكالشيو برصيد 7 نقاط، وفي حال فوزه في مباراة اليوم فسيدخل الفريق في صراع المنافسة على المراكز الأولى.

وتنطلق مباراة إنتر ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، ويدير الحكم فابيو ماريسكا اللقاء، المذاع  عبر شاشة قناة بي إن سبورت 4.

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