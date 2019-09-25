ميجان ماركل تظهر بالحجاب للمرة الأولى خلال زيارتها لمسجد بجنوب إفريقيا (صور)







ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية لقطات من زيارة الثنائي للمسجد، وظهر ميجان مرتدية لغطاء الرأس بشكل جزئي، ضمن الزيارة التي شملت ترددهما على عدد من الجمعيات الخيرية بجنوب أفريقيا.



ومن اللقطات ظهرت ميجان والأمير الإنجليزي من داخل المسجد، وكانت برفقتهما مرشدة سياحية، تتحدث عن تاريخ المسجد وقصة تشييده.





زيارة مجموعة من الأطفال



وذكرت صحيفة ديلي ميل، أنه خلال زيارة ميجان والأمير هاري، قام الثنائي، بزيارة مجموعة من الأطفال بمنطقة شاطئ Monwabisi Beach.



كما قامت بزيارة أكثر من جمعية خيرية، منها واحدة باسم Waves for Change، وهي جمعية تعمل لصالح الحفاظ على نظافة المحيطات وخلوها من المواد البلاستيكية الطافية.



وجمعية خيرية أخرى باسم Lunchbox Fund، وهي جمعية خيرية عام بدولة جنوب أفريقيا، تعمل على رعاية الأطفال المشردين، وتحسين مستوى معيشتهم ورعايتهم حتى بلوغ مرحلة الجامعة.





لقاءات مع رجال دين



وضمن زيارتهما للمسجد بجنوب أفريقيا، التقى الثنائي ميجان ماركل والأمير هاري، بالإمام الشيخ "إسماعيل لوندت"، وكبير الجالية الإسلامية بجنوب إفريقية السيد Mohamed Groenwald.



بالإضافة لعدد من الممثلين عن الديانات الأخرى المسيحية واليهودية، ومن اللقطات المميزة التي نشرتها صحيفة ديلي ميل خلال زيارة الثنائي لمسجد Auwal، لقطة للحظة التي كان يستعد بها الأمير هاري لدخول المسجد بخلعه لحذائه وكانت ميجان تقف بجانبه حافية القدمين.





الثنائي يستمعان لتعاليم الإسلام





كما ظهر الثنائي في لقطة أخرى، أثناء جلوسهما للاستماع لبعض من تعاليم الدين الإسلامي داخل المسجد من الإمام إسماعيل، وكيفية تواصل الجالية الإسلامية مع أطياف المجتمع الجنوب أفريقي، وكيفية تدعيم التواصل بين الجاليات بالعاصمة الجنوب أفريقية كيب تاون والعاصمة الإنجليزية لندن لتوطيد ثقافة التسامح بين أطياف المجتمع الإنجليزي والجنوب أفريقي على نطاق دولي والحد من دعاة التطرف من الجانبين.



وأستقبل الثنائي مجموعة كبيرة من الجمهور الذي رحب بزيارتهما لجنوب أفريقيا، وهي تعد الزيارة الرسمية الأولى التي تقوم بها ميجان ماركل بعد ولادتها لمولودها الأول.











ظهرت دوقة سوزكس وزوجة الأمير هاري، ميجان ماركل بالحجاب للمرة الأولى خلال زيارتها وزوجها لأقدم مسجد في دولة جنوب إفريقيا وهو مسجد Auwal بمنطقة Bo-Kaap.