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مدير جمعية رجال الأعمال الأمريكية المصرية: السيسي اتخذ خطوات جريئة في الاقتصاد المصري (فيديو)

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 07:41 ص
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مدير جمعية رجال الأعمال الأمريكية المصرية: السيسي اتخذ خطوات جريئة في الاقتصاد المصري (فيديو)
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نعيم يوسف
 
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قال "ستيفن لوتس"، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال الأمريكية المصرية، إنهم اجتمعوا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهذا هو الاجتماع الخامس للجمعية مع الرئيس المصري، بالإضافة لعدة اجتماعات تم عقدها في القاهرة، واجتماعات أخرى في واشنطن، مشددًا: "لقد حقننا الكثير من التقدم، والسيسي اتخذ عدة خطوات جريئة لإعادة الاقتصاد المصري إلى التعافي مرة أخرى".

وأضاف "لوتس" في لقاء مع برنامج "الآن" المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن هذا فتح الطريق أمام الشركات الأمريكية للاستثمارات الجديدة، وحدث ذلك في فترة قصيرة، مشددا على أن هناك الكثير يمكن أن يحدث أيضا.

وتابع المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال الأمريكية المصرية، أن التغيرات التي حدثت في مصر أمر مثير للاهتمام، لأنه لا يشمل قطاع واحد فقط، بل شمل الكثير من القطاعات، وهناك الكثير من القصص الإيجابية التي تشجع الشركات على الاستثمار، لافتا إلى أن الكثير من الشركات تفضل الاستثمار في مصر عندما تفكر في الشرق الأوسط، وهي تعتبر شهادة لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي وضع خطة للعمل، ولم تكن مصر تتخبط في العمل، وهذا يعطي الشركات ثقة في الاستثمارات، وعلى سبيل المثال نعلم أن السيسي لديه أولوية لمكافحة "فيروس سي"، وهذا يعتبر فرصة للشركات العاملة في المجال الصحي، في الاستثمار في ذلك، مشددا على أن الكثير من الشركات الأمريكية موجودة بعمق في مصر وتبدو أنها شركات مصرية.
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