أكتوبر المقبل.. البدري يقود أول معسكر للمنتخب بالإسكندرية





ووصل اتحاد الكرة، عرضا من إحدى شركات التسويق الرياضى لإقامة مباراة ودية بين منتخب مصر وزامبيا خلال فترة التوقف الدولى المقبلة. وأكد الكابتن نادر السيد حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق والذى يعمل حاليا فى مجال التسويق الرياضى، إنه أرسل عرضا لاتحاد الكرة لمواجهة زامبيا وينتظر رد الجبلاية .





وتابع نادر السيد أن العرض يتضمن إقامة المباراة داخل مصر، على أن يحدد اتحاد الكرة الملعب الذى يستضيف اللقاء. يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر استدعاء خمسة محترفين في الخارج قبل 15 يوما من انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل وذلك بالتنسيق مع حسام البدري المدير الفني للفريق وهم : محمد صلاح ، محمود حسن ( تريزيجيه )، أحمد حسن ( كوكا )، محمد النني ، أحمد حجازي.





كما يعلن اليوم حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول بشكل رسمي عن تشكيل اعضاء الجهاز المعاون له ، على أن يتم تقديم الجهاز وشرح خطته المستقبلية في مؤتمر صحفي غدا الخميس بحضور اعضاء اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني .





وأعلن البدري أنه عقد جلسات منفردة مع المرشحين لشغل مناصب الجهاز المعاون، مثل الكابتن محمد بركات المرشح لمنصب مدير المنتخب، وكذلك طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر، موضحا أن الجلسات كان هدفها التعارف في المقام الأول ،.





وإختتم البدري أنه جمعته جلسة مطولة مع محمد بركات بعد الاستقرار علي تواجده بشكل رسمي داخل جهاره الجديد واتفق على خطة العمل المقبلة وتوزيع الاختصاصات داخل جهاز المنتخب مشيرا إلى أنها كانت جلسة مثمرة للغاية.

يقود الكابتن حسام البدري، المعسكر الأول للمنتخب الوطني في الإسكندرية فى الفترة من 7 حتى 15 أكتوبر المقبل ، ويخوض المنتخب الأولمبي معسكره بالقاهرة خلال هذه الفترة أيضاً، وسيلعب مباراتين وديتين باستاد القاهرة استعدادا لأمم افريقيا تحت 23 سنة .