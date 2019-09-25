"تيم ماكاثي": استقرار مصر لم يعد مجال للتشكيك (فيديو)

قال رئيس لجنة شمال أفريقيا في جمعية الحقوقيين بنيويورك، تيم ماكاثي، إن هناك العديد من التحديات التي تواجهها مصر والولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن استقرار العلاقات بين البلدين أفادت البلدين، والتجارة والاستثمارات بين البلدين تزايدت بشكل كبير في السنوات الأخيرة.





وأضاف "ماكاثي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن هناك تحديات وتهديدات يواجهها البلدين، ومنها مواجهة المتطرفين في العالم، ومصر قامت بدور بطولي في محاربة الإرهاب، كما أن البلدين يواجهان تحديات خاصة بالنمو الاقتصادي، واستقرار المنطقة، ولديهم فرصة مستمرة للنمو بأفضل حال.





وتابع رئيس لجنة شمال أفريقيا في جمعية الحقوقيين بنيويورك، أنه يتفق مع قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن مصر ستبقى مستقرة، خاصة بعد سنوات عصيبة مرت بها، ولم يعد هناك مجال للتشكيك في استقرارها، ولم تعد مستقرة فقط بل أصبحت تنمو، وتستعيد مكانها القيادي في القضايا الأمنية والثقافية والإقليمية، والبلدين الآن يركزون على الفرص المتاحة لزيادة التعاون، وهو أمر مفيد للشعب المصري.





وأشار إلى أنه هناك سوء فهم لمسألة وجود الإخوان في مصر، موضحا أن المتطرفين الإسلاميين أظهروا نوايا غير طيبة لممارسة الديمقراطية أثناء حكم جماعة الإخوان المسلمين مصر، ولذلك فإن الشعب المصري رفضهم، مشددا على أن مصر لعبت دور بطولي في محاربة داعش، ولكن مازال هناك العديد من التحديات أمامها لمواجهة التطرف والإرهاب.



