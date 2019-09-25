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"الشهابي": مصر البلد الوحيدة في المنطقة التي تقف على قدميها ولديها مشروع للتنمية (فيديو)

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 07:18 ص
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الشهابي: مصر البلد الوحيدة في المنطقة التي تقف على قدميها ولديها مشروع للتنمية (فيديو)
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نعيم يوسف
 
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قال إبراهيم الشهابي، مدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يتحدث في العديد من القضايا الدولية، لأن مصر بلدا مركزيا في المنطقة، وهي مرتبطة بدول حوض البحر المتوسط، والامتداد الأفريقيي والعربي.

وأضاف "الشهابي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، أن مصر لها أيضا علاقات مع مراكز الثقل الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة وروسيا، موضحا أن مصر لم تكن حاضرة في التقسيمات الدولية التي يتم وضعها للمنطقة، لمدة أربعة قرون.

وشدد مدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية، على أن هذا ما يجعل مصر تتحدث بوضوح عن الحالة الدولية وهي البلد الوحيد في المنطقة الذي يقف على قدميه ولديه مشروع للتنمية.

من جانبه، قال الدكتور محمود زكريا، مدرس العلوم السياسية بكلية الدراسات الإفريقية العليا، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك لحضور فعاليات الجمعة العامة للأمم المتحدة، هي المرة السادسة له كرئيس لمصر، أما اللقاءات التي جمعت بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فهي حوالي 8 لقاءات، والرئيس السيسي دائما ما يسعى إلى الاستقرار والأمن.

وشدد "زكريا"، على أن الأمن والاستقرار يؤثر على الاقتصاد، والمستمثر لن يأتي للاستثمار إلا إذا كانت البلد مستقرة، مشيرا إلى أن رأس المال جبان ولن يأتي للاستثمار في بلاد بها نزاعات.
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