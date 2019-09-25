محلل سياسي تركي: جماعة الإخوان امتداد لأردوغان.. وتركيا تتعرض لعزلة إقليمية (فيديو)

قال محمد عبيد الله المحلل السياسي التركي، إن لفهم أسباب هجوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مصر، يجب معرفة طبيعة السياسة الخارجية التي يقودها منذ عام 2011، على الرغم أنه لا يسمح لأحد حتى الأحزاب السياسية في بلاده بالمشاركة في الحكم إلا أنه يتدخل في شئون الدول المجاورة من خلال مجموعات تراها امتدادات لتركيا، وعلى رأسها تيارات الإسلام السياسي.





وأضاف "عبيد الله" في مداخلة مع نشرة الأخبار على قناة "TeN" الضفائية، أن جماعة الإخوان الإرهابية تمثل امتدادًا لنظام أردوغان في مصر، لافتا إلى أن نظام أردوغان، ونظام قطر، يحاولان التدخل في مصر، وأردوغان يتغذى على الأزمات، ويهدد الأوروبيين باللاجئين، من أجل الضغط عليهم للموافقة على مواقفه.





ولفت المحلل السياسي التركي، إلى أن أردوغان يضغط على الولايات المتحدة الأمريكية من خلال شرائه منظومة الصواريخ الروسية "إس 400"، لتوافق أمريكا على إنشاء منطقة آمنة في سوريا، ويهدد الاتحاد الأوروبي بفتح الحدود وهجرة اللاجئين عليهم، ويهدد دول الشرق الأوسط بجماعة الإخوان المسلمين.



