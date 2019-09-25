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تعرف على عدد مشاهدات أغنية فضل شاكر "يا ترى" بعد طرحها للجمهور

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 05:59 ص
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تعرف على عدد مشاهدات أغنية فضل شاكر يا ترى بعد طرحها للجمهور
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حققت أغنية "يا ترى" للمطرب اللبناني فضل شاكر، والتي طرحها حصريا عبر قناته الرسمية على يوتيوب عدد مشاهدات مرتفع.
ً
وسجلت "يا ترى" تحديدًا أكثر من 1,059,013 مشاهدة، فيما تداولها جمهوره عبر مختلف شبكات مواقع التواصل الإجتماعي.

أغنية "يا ترى" من كلمات أحمد ماضي والحان زياد يوسف وتوزيع زاهر ديب.


فضل شاكر

فضل عبد الرحمن شاكر شمندر الشهير بـفضل شاكر (1 أبريل 1969 -) مغني لبناني ، بدأ حياته الفنية مبكراً في عُمرِ 15 سنة وذلك في الحفلات الصغيرة والأعراس أدّى العديد من الأغاني الأصلية. صدر له 11 البوم غنائي و21 أغنية منفردة حتى اعلن اعتزال الفن نهائيا في نهاية عام 2012ولكنه عاد في العام 2018.

الحياة الفنية

بدأ موهبة فضل الغناء في بلدته صيدا مبكراً في عمرِه، في عُمرِ 15 سنة وذلك في الحفلات الصغيرة والأعراس أدّى العديد من الأغاني الأصلية بالأساطيرِ العربية مثل أُمِّ كلثوم، عبد الحليم حافظ، فريد الاطرش، محمد عبد الوهاب والعديد من المغنين المشهورينِ الآخرينِ من جيله أيضاً. 

واستمر فضل في محاولة الوصول إلى الشهرة حتى عام (1998) حيث قام بوضع لحن أغنية 'متى حبيبي متى' وفي تلك الأثناء تعرف فضل على إحدى شركات الإنتاج وهي شركة 'الخيول' التي تعاقدت معه لمدة 10 سنوات وساعده الموسيقار المصري 'صلاح الشرنوبي' في ألبومه وانطلاقته الفنية وويعترف فضل له دوماً بفضله عليه، فاغنى فضل الأغنية بنفسه وكانت من الأغنيات التي ساهمت في بداية سطوع نجمه في عالم الغناء واستمر فضل بتقديم الأغنيات والألبومات بالتعاون مع نفس الشركة 'الخيول' وكان له ألبوم مع شركة أخرى هي (ماستر ميلودي) عام2000.

وفي عام 2001 مع شركة روتانا، وفي عام 2002 حيث حدث خلاف بين فضل ومدير الشركة وحاول فضل الانسحاب منها لأن مديرها كان يحاول عرقلة أعماله ولكنه لم ينجح. 

وعام 2003 تعامل فضل مع شركة 'العامر' لإنتاج أغاني منفردة له كونه لا يستطيع إصدار ألبوم كامل بحكم عقده مع الخيول. ثم في نفس العام اتحدت شركة الخيول مع شركة 'روتانا' التي أصبح فضل تحت رعايتها.

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