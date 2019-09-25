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مساعد وزير الخارجية الأسبق: كلمة السيسي بالأمم المتحدة كانت رفيعة المستوى (فيديو)

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 06:49 ص
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مساعد وزير الخارجية الأسبق: كلمة السيسي بالأمم المتحدة كانت رفيعة المستوى (فيديو)
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نعيم يوسف
 
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قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74، كانت رفيعة المستوى، وجاءت في أجواء تتلائم مع المجتمع الدولي وما يمر به من ضغوط، وقضايا دولية.

وأضاف "حجازي" في مداخلة مع نشرة الأخبار على قناة "TeN" الفضائية، أن الكلمة عبرت عن رؤية دولة ذات تأثير ويستمع لآرائها بشكل القضايا المختلفة.

ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن الرئيس تحدث على الملكية الوطنية للحلول، أي الاستماع للدول المختلفة والدول صاحبة النزاعات، وذلك لتطبيق حلول لأصحاب البلاد، وأيضا الاستماع لرؤية القارة الأفريقية، ومنها الجهود التي تبذلها مصر في مجال تسوية النزاعات، والتأكيد على الحلول الأفريقية، مطالبا برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعا إلى مواجهة التحديات التمويلية التي تواجهها القارة، مشيرا إلى أن مصر لديها مبادرة للتنمية المستدامة، وكل هذه الأمور سوف توضع من أجل القارة السمراء.

وشدد على أن الرئيس السيسي أكد على أهمية الحل العادل للقضية الفلسطينية، لوقف معاناة الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى انفتاح العرب لإقامة سلام مرضي لكل الأطراف.

الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ألقى كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المقرر أن يشارك في عدة قمم على هامش فعاليات الجمعية، وأيضا عقد عدة لقاءات رسمية مع رؤساء الدول والمستثمرين.
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