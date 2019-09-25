تامر عبد المنعم يكشف مفاجأة عن المقاول الهارب.. ويتحدى الأخير: "خليك راجل ورد على أسئلتي" (فيديو)

نشر الفنان تامر عبد المنعم فيديو جديد له من خلال حسابه الرسمى على "فيسبوك" وجه خلاله رساله جديدة للمقاول الهارب محمد علي قائلا له: "مضت 24 ساعه ولم يصلني رد منك كما طلبت"





تامر عبد المنعم يوجه أسئلة للمقاول الهارب





وقام بتوجيه سؤالين جديدين له حيث سأله عن العلاقة التى تجمع بينه وبين عيسي الكوارى، والسؤال الآخر أين توجد المستندات التى تتطاول بسببها على الجيش المصري، ثم وجه له سؤالين أخرين الأول: "من الذى قام بإنهاء إجراءات ورق الشركة التى تمتلكها وإجراءات إقامتك فى إسبانيا التى تزعم أنك مقيم بها حاليًا، والسؤال الثاني من الذى قام باسناد مقاولة كبيرة لشركتك التى قمت بتأسيسها فى أسبانيا؟





إجابات هذه الأسئلة





وكشف تامر عبد المنعم أنه يعرف إجابات هذه الأسئلة وهى تتلخص فى عيسي الكوارى القنصل القطرى فى أسبانيا، مؤكدًا للهارب: "لا يصح لك العمل مع جهات تعادى الدولة المصرية، ولا يصح لك العمل مع ناس تقوم بتمويل قنوات الإخوان التى تهدم كل القيم السامية فى الدولة.





تحذير من تشويه الرموز





وحذره من تشويه الرموز، قائلًا له: "قمت بترك الجيش والسياسة والقيادة وبدأت بمهاجمة الهضبة عمرو دياب، وقمت بوصفه بأنه خائن لتعامله مع المستشار ترك آل شيخ"، وتسائل عبد الحليم حافظ عندما تعامل مع عبد الله فيصل فى أغنية "يامالك القلب" كان خائن أيضا!؟.





عمرو دياب





ونصحه تامر بمراجعه التاريخ جيدًا، موضحًا له أن عمرو دياب يقوم بادخال عملة صعبة للبلد، وهو من ضمن القطاع الخاص، مؤكدًا له: "عمرو دياب كان جميل وهو يعمل مع روتانا من 2003 إلى 2014، وأم الوليد بن طلال مصرى ومن العجوزة عندكم، والسعودية من الدول الشقيقة لنا، وطالما جبت سيرة ترك والأمير محمد بن سلمان وتقوم بالتخبيط عن طريق عمرو دياب ثقوا تمامًا إن عيسى الكواري هو من وراء ذلك الموضوع".





دعاة الفتنة والتحريض





وأضاف أيضا : "أنا تعلمت أن الرجولة تحتم عليا حتى مع عدوى أنه لا يجوز ادخال السيدات فى الخلافات والخناقات، فلا يصح أن تأتى بسيرة سيدة مصر الأولى بهذه الوقاحة سواء أنت أو الوقح الثاني هشام عبد الله أو الوقح الثالث محمد ناصر، خليكم رجالة ومتدخلوش الستات المحترمة التى لم نرى منهم شئ سيئ ونحن مقيمين في الوطن، ولم نسمع عنهم شئ سيئ كى يتم ادخالهم فى هذه الحروب القذرة".





"خليك راجل"





وقال في ختام رسالته للهارب: "أنت تسعى لعمل تمرد وأنت دبلوم كما قلت أمس فى الفيديو،، هناك قوى معادية تكره الدولة المصرية كره بين، شاهد قنواتهم التى تقوم بالاتصال بهم لكى يقوموا بنشر اعلانات وبرومات الفيديوهات التى تقوم بطرحها، وتعلم جيدًا انهم من الممكن أن يقوموا بقتلك لكى يضعوا الدولة فى موقف محرج، اعقل وارجع لصوابك، وخليك راجل، وابعد عن عمرو دياب" .



