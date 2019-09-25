رواد "تويتر" بالخليج يدشنون هاشتاج لدعم السياحة في مصر.. ونبيل الحلفاوي: "حبايبنا"

دشن عدد من رواد موقع التدوين العالمي، "تويتر"، بالخليج، هاشتاج "سفرتنا الجاية لمصر"، و"سأدعم سياحة مصر"، لدعم السياحة في مصر، وتشجيع العرب لزيارة القاهرة والتمتع بمعالمها السياحية.





وشارك المدون الإماراتي إبراهيم بهزاد، في الهاشتاج، حيث قام بنشر فيديوهات عن معالم مصر في المحافظات المختلفة، وعلق عليها قائلًا: "حفظ الله مصر وأدام عليها الأمن والأمان ولا للفوضى ومتحدون ضد أعدائك يا مصر".



