رواد "تويتر" بالخليج يدشنون هاشتاج لدعم السياحة في مصر.. ونبيل الحلفاوي: "حبايبنا"
الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 05:35 ص
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دشن عدد من رواد موقع التدوين العالمي، "تويتر"، بالخليج، هاشتاج "سفرتنا الجاية لمصر"، و"سأدعم سياحة مصر"، لدعم السياحة في مصر، وتشجيع العرب لزيارة القاهرة والتمتع بمعالمها السياحية.
وشارك المدون الإماراتي إبراهيم بهزاد، في الهاشتاج، حيث قام بنشر فيديوهات عن معالم مصر في المحافظات المختلفة، وعلق عليها قائلًا: "حفظ الله مصر وأدام عليها الأمن والأمان ولا للفوضى ومتحدون ضد أعدائك يا مصر".
#الاسكندرية_في_الشتاء #من_تصويري #حفظ_الله_مصر و أدام عليها الامن و الأمان و #لا_للفوضى و #متحدون_ضد_اعدائك_يا_مصر— إبراهيم بهزاد (@ibahzad) September 24, 2019
#سفرتنا_الجايه_لمصر و #سأدعم_سياحة_مصر pic.twitter.com/UDE7vEA0Fs
وقال شخص يدعى عبد الكريم عبد العال: "الدفاع عن مصر من منطلق الواجب والعروبة، مصر هي الحصن المنيع ويتوجب على كل عربي حر وشريف الوقوف ضد كل من يحاول المساس بأمنها".
#متحدون_ضد_اعدائك_يا_مصر #سأدعم_سياحة_مصر— 🇸🇦 ABDULKAREEM ABDULAAL (@aal_mtc) September 24, 2019
#سفرتنا_الجايه_لمصر
الدفاع عن مصر من منطلق الواجب و العروبه
مصر هيا الحصن المنيع و يتوجب على كل عربي حر و شريف الوقوف ضد كل من يحاول المساس بأمنها
وعلق الفنان المصري نبيل الحلفاوي، على الوسم قائلا: "حبايب مصر عاملين الهاشتاج دا"، ومن جانبها قالت إحدى المصريات: "على راسنا من فوق والله، البلد بلدكم وانتو مش ضيوف انتو خواتنا ودي بلدكم زينا بالظبط.. مصر ديما منورة بيكم، الشقيقة الكبرى أم الدنيا بترحب بيكم"، وقالت أخرى: "على راسنا ياالغاليين".
حبايب مصر عاملين الهاشتاج ده#سفرتنا_الجايه_لمصر— نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) September 24, 2019
علي راسنا يا الغاليين #سفرتنا_الجايه_لمصر— lamar (@lamar05591337) September 24, 2019
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