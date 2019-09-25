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رواد "تويتر" بالخليج يدشنون هاشتاج لدعم السياحة في مصر.. ونبيل الحلفاوي: "حبايبنا"

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 05:35 ص
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رواد تويتر بالخليج يدشنون هاشتاج لدعم السياحة في مصر.. ونبيل الحلفاوي: حبايبنا
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دشن عدد من رواد موقع التدوين العالمي، "تويتر"، بالخليج، هاشتاج "سفرتنا الجاية لمصر"، و"سأدعم سياحة مصر"، لدعم السياحة في مصر، وتشجيع العرب لزيارة القاهرة والتمتع بمعالمها السياحية. 

وشارك المدون الإماراتي إبراهيم بهزاد، في الهاشتاج، حيث قام بنشر فيديوهات عن معالم مصر في المحافظات المختلفة، وعلق عليها قائلًا: "حفظ الله مصر وأدام عليها الأمن والأمان ولا للفوضى ومتحدون ضد أعدائك يا مصر".

وقال شخص يدعى عبد الكريم عبد العال: "الدفاع عن مصر من منطلق الواجب والعروبة، مصر هي الحصن المنيع ويتوجب على كل عربي حر وشريف الوقوف ضد كل من يحاول المساس بأمنها". 

وعلق الفنان المصري نبيل الحلفاوي، على الوسم قائلا: "حبايب مصر عاملين الهاشتاج دا"، ومن جانبها قالت إحدى المصريات: "على راسنا من فوق والله، البلد بلدكم وانتو مش ضيوف انتو خواتنا ودي بلدكم زينا بالظبط.. مصر ديما منورة بيكم، الشقيقة الكبرى أم الدنيا بترحب بيكم"، وقالت أخرى: "على راسنا ياالغاليين". 



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