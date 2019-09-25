موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني
الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 04:41 ص
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محمد علي
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تنطلق مساء اليوم مباراة ريال مدريد وأوساسونا في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي يسعى من خلالها ريال مدريد في محاولة تحقيق نتيجة إيجابية والفوز على حساب أوساسونا من أجل الإنفراد بصدراة الدوري الإسباني في الموسم الجاري.
وكان ريال مدريد قد نجح في خطف إنتصار صعب في الجولة الخامسة على حساب نادي إشبيلية بهدف نظيف سجله كريم بنزيما، وهو الأمر الذي جعل ريال مدريد يتقاسم صدارة البطولة مع نادي أتليتك بلباو، ولكن الأخير يتفوق على ريال مدريد بفارق الأهداف.
موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني
تبدأ مباراة ريال مدريد وأوساسونا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية، وذلك مساء اليوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر الجاري، وهذا ضمن إطار مباريات الأسبوع السادس في الدوري الإسباني، والذي بدأ مساء اليوم بفوز برشلونة على حساب فياريال، وتقليل الفارق إلى نقطة واحدة بينه وبين ريال مدريد والذي يرغب في أن يحسم مباراة أوساسونا لصالحه لتوسيع الفارق مع غريمه التقليدي.
تبدأ مباراة ريال مدريد وأوساسونا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية، وذلك مساء اليوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر الجاري، وهذا ضمن إطار مباريات الأسبوع السادس في الدوري الإسباني، والذي بدأ مساء اليوم بفوز برشلونة على حساب فياريال، وتقليل الفارق إلى نقطة واحدة بينه وبين ريال مدريد والذي يرغب في أن يحسم مباراة أوساسونا لصالحه لتوسيع الفارق مع غريمه التقليدي.
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا
تنقل مباراة ريال مدريد وأوساسونا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس، والتي تعد المالك الحصري لكل مباريات الدوري الإسباني هذا الموسم، وستكون تلك المباراة منقولة مساء الأربعاء عبر قناة beIN SPORTS HD 3، وذلك رفقة إستوديو تحليلي مميز يضم نخبة من محللي القناة.
التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وأوساسونا
من المتوقع بأن يدخل نادي ريال مدريد مباراة اليوم أمام أوساسونا بتشكيل مقارب للذي دخل به مباراة إشلبية الأخيرة، خاصة في ظل الإصابات التي يعاني منها فريق زيدان في هذه الفترة، وجاء التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وأوساسونا على النحو التالي:
حراسة المرمي: تيبو كورتوا
خط الدفاع: فيرلاند ميندي - سيرجيو راموس - رافائيل فاران -داني كارفاخالا
خط الوسط: توني كروس - كاسيميرو - خيمس رودريجيز
خط الهجوم: إدين هازارد - كريم بنزيمه - جاريث بيل
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