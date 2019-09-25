البدري ينهي تحديد الإختصاصات في الجهاز الجديد للمنتخب وجلسة مثمرة مع بركات

Advertisements





عقد حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر خلال الأيام الماضية عدة إجتماعات مع الجهاز المعاون للمنتخب الوطنى لتحديد الإختصاصات لكل فرد في الجهاز المعاون ولوضع خطة الفترة المقبلة في قيادة منتخب مصر الذى يستعد لخوض غمار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون وغمار تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.



وعقد حسام البدري جلسة مطولة مع محمد بركات نجم الكرة المصرية السابق والكى تم الإستقرار على تواجده كمدير للمنتخب ضمن الجهاز الجديد للفراعنة وتم الإتفاق بين البدري وبركات علي تحديد الإحتصاصات وخطة الفترة القادمة للمنتخب الذى يستعد لإقامة معسكره الأول في أكتوبر المقبل.



وإجتمع أيضاً حسام البدري بجهازه الجديد وهم طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر من أجل الحديث عن الإختصاصات لكل فرد داخل الجهاز المعاون خاصة بعد تواجد ثلاث مدربين معاونين له داخل الجهاز الفنى الذى سيتم الإعلان عنه رسمياً اليوم الأربعاء وعقد مؤتمر صحفي يوم الخميس القادم في أحد فنادق القاهرة للكشف رسمياً عن الجهاز وللحديث حول الفترة القادمة.



ويستعد منتخب مصر خلال الفترة المقبلة تحت قيادة حسام البدري المدير الفنى الجديد للفراعنة، لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.



ووقعت مصر فى مجموعة تضم كل من توجو وكينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021، ويستعرض "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات مصر بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.



وتبدأ مصر مهمتها فى الصعود للبطولة القارية الكبري عندما تواجه منتخب كينيا يوم 11 نوفمبر فى مصر فى أولى مباريات المنتخب تحت قيادة حسام البدري، ثم الجولة الثانية تخرج مصر لمواجهة جزر القمر يوم 19 نوفمبر.



ثم الجولة الثالثة بعد 9 شهور وتحديداً فى 31 أغسطس 2020 عندما تواجه مصر منتخب توجو فى مصر، ثم الجولة الرابعه يوم 8 سبتمبر 2020 ضد توجو خارج مصر.



ثم الجولة الخامسة لتصفيات إفريقيا: من 5 إلى 13 أكتوبر 2020 مع كينيا خارج مصر، ثم الجولة السادسة والأخيرة ستكون من 9 إلى 17 نوفمبر 2020 مع جزر القمر فى مصر.



ويصعد إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية أول وثانى المجموعة فى البطولة التى ستقام فى الكاميرون يونيو 2021.

