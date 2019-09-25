تعرف على ترتيب الأفلام في شباب التذاكر الأمريكي
الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 04:30 ص
Advertisements
Advertisements
Advertisements
تصدر فيلم الدراما الجديد (داونتاون ابي) إيرادات السينما بأمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع محققا 31 مليون دولار.
والفيلم بطولة هيو بونفيل وماثيو جوود وماجي سميث وإميلدا ستونتون ومن إخراج مايكل انجلر.
وجاء فيلم الخيال العلمي الجديد (أد استرا)في المركز الثاني مسجلا 19.2 مليون دولار.والفيلم بطولة براد بيت وجيمي كنيدي ودونالد سثرلاند وكيمبرلي إليز ولورين دين ومن إخراج جيمس جراي.
وجاء فيلم الحركة الجديد ”رامبو: الدم الأخير“(رامبو: لاست بلود) في المركز الثالث بإيرادات بلغت 19 مليون دولار.
والفيلم بطولة سلفستر ستالوني ومن إخراج أدريان جرونبرج.
وتراجع فيلم الرعب ”إت: الفصل الثاني“ (إت: تشابتر تو) من المركز الأولى إلى المركز الرابع محققا 17.2 مليون دولار.
والفيلم بطولة بيل سكارسجارد وجيمس مكافوي وفين ولفهارد وجيدين ليبرهير ومن إخراج أندريس موشيتي.
وتراجع فيلم الجريمة والدراما ”المحتالات“ (هستلرز) من المركز الثاني إلى المركز الخامس بإيرادات بلغت 17 مليون دولار.
والفيلم بطولة كونستانس وو وجنيفر لوبيز وجوليا ستايلز وكيكي بالمر وليلي راينهارت ومن إخراج لوريني سكافاريا.
Advertisements
- فيلم "Home Again" يحقق 25 مليون دولار في شباك التذاكر
- تعرف على ترتيب الأفلام في شباك التذاكر الأمريكية
- تعرف على ترتيب الأفلام في شباك التذاكر الأمريكي
- قائمة ترتيب الأفلام في شباك التذاكر الأمريكي
- ترتيب الأفلام في شباك التذاكر الأمريكي
- ترتيب الأفلام في شباك التذاكر الأمريكي
- توقعات باكتساح "Lion King" لشباك التذاكر الأمريكي
- تعرف على ترتيب الأفلام في شباك التذاكر الأمريكي
- تعرف على ترتيب الأفلام في شباك التذاكر الأمريكي
- تعرف على ترتيب الأفلام في شباك التذاكر الأمريكي
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفنتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر