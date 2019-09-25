طارق مصطفي مدرب عام فى الجهاز الجديد لمنتخب مصر

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تأكد تواجد نجم نادى الزمالك السابق طارق مصطفي في الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر والذى أعلنت اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى عن تعيين حسام البدري مدير فنى جديد لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة خلفاً للمقال خافير أجيري المدير الفنى السابق لمصر والذى رحل بعد الإخفاق فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر.



ويعد طارق مصطفي أحد لاعبو منتخب مصر السابقين والذى توج مع مصر ملاعب ببطولة كأس الأمم الإفريقية 1998 وسجل هدف في نهائي البطولة أمام منتخب جنوب إفريقيا.



وعلى المستوى التدريبي عمل كمدرب عام مع طارق يحيي في ناديي الإنتاج الحربي ومصر المقاصة ثم في نادى هجر السعودى، قبل أن ينضم عام 2014 للجهاز الفنى الذى يقوده المعلم حسن شحاته في قيادة فريق الدفاع الحسني الجديدي ولكن رحل شحاته سريعاً ليتولى طارق مصطفي تدريب الفريق المغربي ويحقق نتائج طيبة وفى عام 2015 عمل كمدرب عام في نادى الزمالك ثم رحل سريعاً لنادى العروبة الإماراتى ثم لنادى الفجيرة عام 2017 وكانت أخر تجاربه فى الدوري المغربي مع فريق سريع وادي زم.



ويعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى عن الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر والذى يقوده حسام البدري، اليوم الأربعاء، قبل عقد مؤتمر صحفي كبير للكشف رسمياً عن الجهاز بالكامل يوم الخميس المقبل.



وأوضح البدري أنه عقد جلسات منفردة مع المرشحين لشغل مناصب الجهاز المعاون، محمد بركات المرشح لمنصب مدير المنتخب، وكذلك طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر، موضحا أن الجلسات كان هدفها التعارف في المقام الأول ، وشدد البدري على أنه جمعته جلسة مطولة مع محمد بركات بعد الاستقرار علي تواجده بشكل رسمي داخل جهاره الجديد واتفق على خطة العمل المقبلة وتوزيع الاختصاصات داخل جهاز المنتخب مشيرا إلى أنها كانت جلسة مثمرة للغاية ، وعبّر حسام البدري عن سعادته بتولي منصب المدير الفني للفراعنة قائلا:" أشكر الله على منحي هذا التكليف لأن خدمة منتخب مصر شرف كبير ".





