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هذه الفنانة المصرية ضمن لائحة أجمل نساء العالم

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 04:05 ص
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هذه الفنانة المصرية ضمن لائحة أجمل نساء العالم
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احتلت الفنانة أروى مكانا في قائمة النساء الجميلات عالميا، وتحديدًا في لائحة "أجمل نساء العالم عن كل بلد" التي نشرها موقع "Uber Facts".

الأسماء في القائمة

واختار الموقع أجمل امرأة من كل بلد، فاختار من لبنان المطربة هيفاء وهبي، ومن البحرين عارضو الأزياء والممثلة، شيلا سبت.

ومن إسرائيل الممثلة جال جادوت، أحدث من جسدت البطلة الخارقة "واندر وومان" على شاشة السينما.

ومؤخرًا خطفت الفنانة أروى جودة، الأنظار بفستان يشبه الاميرات وذلك خلال حضورها فعاليات اليوم الثاني من مهرجان "الجونة السينمائي" وعرض فيلم "لما بنتولد".


فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة

تستمر فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في الفترة من الخميس ١٩ سبتمبر، وحتى ٢٧ من الشهر نفسه، بمشاركة 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، إلى جانب عرض 21 فيلمًا خارج المسابقة، وتتنافس أفلام المسابقات على نجمة الجونة وجوائز مادية قيمتها٢٢٤ ألف دولار أمريكي.


ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرج خيري بشارة، وتضم اللجنة المخرجة والمنتجة مي مصري، وناشين مودلي مدير مهرجان سيدني السينمائي، ورسول بوكاتي مهندس الصوت، والناقد السينمائي الروسي ستاس تيركين والمدير الفني لمهرجان دفيجنيي الوطني ومهرجان ستريلكا السينمائي.


أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية يترأسها المخرج والمنتج والممثل السنغالي موسى توريه مؤسس مهرجان "موسى إنفايت" السينمائي، وتضم لجنة التحكيم المخرجة والمنتجة آن أجيون، ولودميلا تشفيكوفا، وطلال ديركي المخرج والمنتج السينمائي السوري، ومصممة الأزياء المصرية المتميزة ناهد نصر الله.


ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرج مروان حامد، وتضم اللجنة المخرجة والمصورة السينمائية الكولومبية البلجيكية خوانيتا أونزاجا، ومدير مهرجان تامبيري السينمائي يوكا بيكا لاكسو، والمخرج والمنتج والكاتب السينمائي العراقي محمد الدراجي، والفنانة التونسية درة زروق.

فيلم الافتتاح

وعُرض خلال حفل الافتتاح، فيلم Ad Astra، وهو فيلم ينتمي لنوعية أفلام الخيال العلمي والمغامرة، وتدور أحداثه هو رائد فضاء يذهب في رحلة للفضاء للبحث عن والده، والذي هددت أبحاثه النظام الشمسي.


الفيلم من انتاج شركة 20th century fox، وهو من تأليف وإخراج جيمس جراي، ويشارك في بطولته براد بيت، وليف تايلر، وتومي لي جونز، وسبق عرض الفيلم في مهرجان فينسا السينمائي الدولي، ومن المقرر طرحه في السينمات نهاية الأسبوع.


وشهد المهرجان في دورته الثالثة تكريم المخرجة والمنتجة الفلسطينية مي المصري ومنحها جائزة الإنجاز الإبداعي، وحضور الفنان المصري الكندي مينا مسعود والمعروف بدوره في فيلم "علاء الدين"، إلى جانب حضور نخبة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي على رأسهم: يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلي علوي وإلهام شاهين ومروان حامد.



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