شاهد.. الجالية اليمنية في نيويورك: "السيسي زعيم العرب.. ونرد الجميل للمصريين"

وجه أعضاء من الجالية اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أنه "زعيم العرب".





وقال "موسى معزب"، أحد أفراد الجالية في لقاء مع برنامج "تغطية خاصة"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، إنه جاء لدعم السيسي، زعيم وقائد العرب، مشددا على أنهم يرفضون الإخوان والإرهاب ويريدون السلام.





وتابع أن السيسي يدعم السلام في الشرق الأوسط كاملا، وهم يؤيدون السيسي، ويحبونه، ويحبون أهل مصر.





وقال "نبيل الجماعي"، نائب رئيس الجالية اليمنية في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، إنهم تجمعوا لرد الجميل للشعب المصري الذي دائما ما يقف مع اليمن، ويعربون عن تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، ويؤمنون أن من استطاع إخماد الفتنة في مصر، يستطيع إخمادها في كافة الدول العربية.







