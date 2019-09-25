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شاهد.. الجالية اليمنية في نيويورك: "السيسي زعيم العرب.. ونرد الجميل للمصريين"

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 04:15 ص
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شاهد.. الجالية اليمنية في نيويورك: السيسي زعيم العرب.. ونرد الجميل للمصريين
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نعيم يوسف
 
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وجه أعضاء من الجالية اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أنه "زعيم العرب".

وقال "موسى معزب"، أحد أفراد الجالية في لقاء مع برنامج "تغطية خاصة"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، إنه جاء لدعم السيسي، زعيم وقائد العرب، مشددا على أنهم يرفضون الإخوان والإرهاب ويريدون السلام.

وتابع أن السيسي يدعم السلام في الشرق الأوسط كاملا، وهم يؤيدون السيسي، ويحبونه، ويحبون أهل مصر.

وقال "نبيل الجماعي"، نائب رئيس الجالية اليمنية في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، إنهم تجمعوا لرد الجميل للشعب المصري الذي دائما ما يقف مع اليمن، ويعربون عن تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، ويؤمنون أن من استطاع إخماد الفتنة في مصر، يستطيع إخمادها في كافة الدول العربية.



وشدد على "أن هذا ليس جديدا على قادة مصر العظماء، ونحن معكم أينما ذهبتهم، وهذا رد جميل للمصريين بسيط جدا، ودماء الشهداء المصريين مازالت في جبال اليمن"، مؤكدا على أن الشعب اليمني يقف مع الرئيس السيسي، ويقدر جهود الدولة المصرية لاستضافة ملايين اليمنين في مصر، وفيي مكافحة الإرهاب، ويناشد المجتمع الدولي دعم جهود التنمية في مصر.

الجدير بالذكر أن الرئيس السيسي يترأس وفد مصر المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ألقى بيان مصر أمام الجمعية، وعقد عدة لقاءات رسمية أبرزها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

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