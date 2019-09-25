فالفيردي: عندما يصاب ميسي يتوقف العالم





وأكد فالفيردي في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ‘‘موندو ديبورتيفو‘‘ الإسبانية: ‘‘دخلنا المباراة بشكل جيد سيطرنا وسجلنا هدفين، وفي الشوط الأول كان هناك بعض اللحظات الصعبة، وفي الشوط الثاني لم نقتل المباراة‘‘.





وأضاف: ‘‘أعتقد أننا نلعب جيدًا في ملعبنا، رغم الصعوبات اليوم، ويجب أن نحسن من مستوانا خارج ملعبنا، لدينا 3 مباريات بـ3 انتصارات في كامب نو‘‘.





وعن لويس سواريز، أكد فالفيردي: ‘‘سواريز يقاتل من أجل تسجيل الأهداف، هو ضمانة كبيرة، ولكنه وصل متأخرًا في بداية الموسم ولم يكن هناك هامش، عندما يستعيد لياقته سوف يتحسن‘‘. وعن إصابة ليونيل ميسي، تحدث فالفيردي: ‘‘عندما يحدث شيء لميسي يتوقف الجميع، ليس فقط في الملعب، ولكن في المدرجات، حدث ذلك في الموسم الماضي ضد إشبيلية، اليوم يعاني من انزعاج في العضلة الضامة في ساقه اليسرى، وفضلنا عدم المخاطرة به‘‘.





وأكمل مدرب برشلونة: ‘‘أعتقد أن إصابة ميسي غير مقلقة، ولكن سننتظر الفحوصات الدقيقة غدًا‘‘. وتابع مدرب البارسا عن عثمان ديمبيلي،: ‘‘بالنسبة إلى ديمبيلي، ليس هناك شكوك في حدوث انتكاسة، وليس لدي أي أخبار بأنه واجه مشاكل وأعتقد أنه قد أنهى المباراة بشكل جيد‘‘.





وأتم أرنستو فالفيردي حديثه عن جريزمان، حيث قال: ‘‘أضع جريزمان في موقع معين حسب احتياجاتنا، وما يمكن أن يقدمه، في أتلتيكو كان رأس حربة، وفي ريال سوسيداد لعب على اليسار، وهو يتحرك جيدًا في اليسار، أعتقد أنه مركز جيد بالنسبة له، لأنه يربط اللعب مع الآخرين بشكل جيد، ويستطيع الوصول إلى منطقة جزاء الخصم‘‘.

كشف إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة الأسباني خلال لقاء صحفي بعد فوز البارسا على فياريال بنتيجة 2-1 في الأسبوع السادس بالدوري الإسبانيـ عن مدي تأثر الفريق بإصابة ميسي.