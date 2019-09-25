عاجل.. السيسي يشارك في قمة ثلاثية مع رئيسي جيبوتي وكينيا بنيويورك

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بنيويورك في قمة ثلاثية مع كلٍ من السيد إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي، والسيد أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا.





وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القمة الثلاثية جاءت تلبيةً لطلب كل من جيبوتي وكينيا، انطلاقاً من رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، وكذا العلاقات المتميزة التي تجمع مصر بكلٍ من الدولتين، وذلك لبحث عدد من القضايا الإقليمية الخاصة بالطرفين والعمل على تقريب وجهات النظر بينهما.







