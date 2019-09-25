حسن الرداد يكشف سر انفصاله فنيا عن إيمي سمير غانم





كشف الفنان حسن الرداد سر انفصاله فنيًا عن زوجته إيمي سمير غانم، قائلًا: "أنا وإيمي قدمنا الكثير من الأعمال سويًا والآن قررنا أن نسير وفق خطة فنية جديدة ونجرب حاليا أن نقدم أعمالًامنفصلة.





وأكد في تصريحات صحفية إنهما إذا وجدنا عملا يجمعهما وكان مختلفًا ومميزًا سيقدمونه فورا".





حيرة الرداد





وعموما فقد احترنا أنا وإيمي، إذا تعاونا يقول البعض إننا نفرض بعضنا البعض، بحكم زواجنا، على الأعمال الفنية، وإذا افترقنا فنيا يسأل الناس لماذا لا نتعاون، ولهذا سنتواجد فنيا وقت أن تحتم الضرورة الفنية أو يوجد عمل قوي جدا.





الرداد يتعرض للسخرية





ومؤخرًا تعرض الفنان حسن الرداد، للسخرية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال حضوره حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، والمقام في الجونة.

جاءت سخرية نشطاء السوشيال ميديا، بسبب البدلة التي ارتداها، أثناء الحفل، وذلك لوجود عدة علامات عليها وصفها البعض بأنها متسخة، والبعض الأخر قال إن هنالك قطة قد داست عليها، بجانب عدد آخر من التعليقات الساخرة.

إطلالة إيمي سمير غانم

فيما تعرضت إطلالة إيمي سمير غانم، لإشادة الجمهور لابتعادها عن ارتداء الفساتين المثيرة على عكس الكثير من الفنانات اللاتي تواجدن داخل الحفل.

عن المهرجان

وتنطلق اليوم أولى فعاليات المهرجان لعرض الأفلام المشاركة به، حيث يشارك 12 فيلما فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا فى مسابقة الأفلام القصيرة، بجانب 3 أفلام فى البرنامج الخاص.

ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة، ويعقب معظم العروض ندوات مع صناع الأفلام، أو طاقم عمل الفيلم.