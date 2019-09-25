شاهد.. مصرية تبكي أمام "الأمم المتحدة": "بنعشقك يا ريس"
الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 03:32 ص
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نعيم يوسف
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عرض برنامج "تغطية خاصة"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، عدة لقاءات مع عدد من أعضاء الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، من أمام مقر الأمم المتحدة، حيث أعربوا عن تأييدهم ودعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت سيدة من الجالية المصرية، إنه على المصريين بالداخل أن يتذكروا عدم الأمان الذي كانوا يعيشون فيه قبل تولي الرئيس السيسي المسئولية، وأن يتخلصوا من ذاكرة السمك التي يعيشون بها، لافتة إلى أن النساء كن يخفن الخروج من المنزل، ويتم تثبيت الرجال وسرقتهم في الشوارع.
وأضافت، وهي منفعلة وتبكي، موجهة رسالة للرئيس: "احنا بنعشقك، انت حتة من ترامب مصر، ولما بتيجي لينا بنحس إن حتة من مصر جات لينا.. إحنا مهما بعدنا جذورنا في مصر.. وبقولك نيابة عن الجالية المصرية في أمريكا إحنا بنحبك".
ووجهت سيدة أخرى رسالة إلى المصريين، وقالت: "حافظوا على مصر.. لو سقطت المرة دي هتبقوا مشردين.. متسمعوش كلام الخونة اللي في الداخل وفي الخارج.. نسيتوا إن الرئيس السيسي احنا اللي قولنا له انزل.. عيب.. اقفوا جنب رئيسكم.. متسمعوش كلام العملاء اللي في الخارج".
وقال أحد أعضاء الجالية المصرية في الولايات المتحدة، إنهم جاؤوا للحفاظ على مصر، ولا يعطون فرصة لكي يخربونها، مشددًا على أنهم يساندون الرئيس في كل ما يفعله، لافتا إلى أن هذا ليس وقت التخريب، والجميع يسانده لكي تكون مصر قوية وبخير.
وأكد مصري أخر يعيش في الولايات المتحدة، أن "السيسي مشرف الدنيا كلها، ومصر لها قيمة وأهمية كبيرة ونشهد انجازات لم تحقق على مستوى عالمي".
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