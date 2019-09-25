شاهد.. مصرية تبكي أمام "الأمم المتحدة": "بنعشقك يا ريس"

عرض برنامج "تغطية خاصة"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، عدة لقاءات مع عدد من أعضاء الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، من أمام مقر الأمم المتحدة، حيث أعربوا عن تأييدهم ودعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي.





وقالت سيدة من الجالية المصرية، إنه على المصريين بالداخل أن يتذكروا عدم الأمان الذي كانوا يعيشون فيه قبل تولي الرئيس السيسي المسئولية، وأن يتخلصوا من ذاكرة السمك التي يعيشون بها، لافتة إلى أن النساء كن يخفن الخروج من المنزل، ويتم تثبيت الرجال وسرقتهم في الشوارع.



