موهبة شابة تنجح في الوصول للجمهور بعد غنائها في "ذا فويس"
الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 02:38 ص
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أشعل المتسابق السوري ربيع مسرح برنامج المسابقات الشهير "ذا فويس" بصوته الرائع حيث قام بالغناء لكوكب الشرق أم كلثوم، وذلك في أولى حلقات برنامج "ذا فويس"، الموسم الخامس التي انطلقت السبت الماضي.
ونجح المتسابق في الوصول للجمهور بعد غنائه في "ذا فويس"، حيث علق العديد من التعليقات الإيجابية على الأغنية.
واحتل مقطع الفيديو الذي تضمن مشاركة ربيع في ذا فويس المركز الثاني بـ Trending يوتيوب.
الحلقة الأولى من برنامج "ذا فويس"
تفاوتت التعليقات حول الحلقة الأولى من برنامج "ذا فويس"، بين من اعتبر الانطلاقة قويّة وبين من وجدها أقلّ من الدعاية التي حظي بها البرنامج، والتي رفعت سقف التوقّعات، مع تواجد الزميلين اللدودين راغب علامة وأحلام في برنامج واحد، وما قد يثيرانه من أجواء "أكشن" ترفع من نسب المشاهدة، لجمهور ملّ برامج الهواة، ولم تعد تبهره حتى المواهب الجبّارة.
مناوشات أحلام وراغب
فبين أحلام وراغب مناوشات متّفق عليها سابقاً، هكذا ظهر في الحلقة الأولى التي انتهت باستخدام أحلام زر البلوك المستحدث لمنع زميلها من ضمّ موهبة إلى فريقه، ولم يعرف ما إذا كانت أحلام تستهدف الموهبة أم راغب نفسه، الذي حاول زكزتها خلال الحلقة، لكنّها لم تتجاوب معه.
جمع راغب وأحلام في البرنامج كان الهدف منه واضحاً، استعادة أجواء الحماس والإثارة في "أراب أيدول"، الذي تحوّل إلى جدّ أطاح راغب نفسه، فانحسب بعد أن توتّر الجو داخل الستوديو ولم يعد المزاج ملائماً للمشاركة في برنامج هواة.
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