إشادات سعودية بمركز شباب الجزيرة

زار وفد القيادات الشبابية السعودي والمتواجد حاليا فى مصر ، مركز شباب الجزيرة، فى إطار برنامج تبادل القيادات الشبابية بين مصر والمملكة العربية السعودية.





واستقبل الوفد السعودي اللواء أحمد زكريا المدير التنفيذي وعدد من قيادات المركز، ورحب المدير التنفيذي بزيارة الوفد السعودي لمصر وتواجدهم فى مركز شباب الجزيرة الصرح الأكبر فى الشرق الأوسط.





وقال محمد بن أحمد بن عثمان رئيس الوفد السعودي، على عمق العلاقات المصرية السعودية .





وأكد الوفد السعودي أن مركز شباب الجزيرة، يمتلك بنية تحتية رائعة، بعد القيام بجولة تفقدية داخل الملاعب والصالات والإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها المركز لخدمة النشء والشباب.





وتمني رئيس الوفد السعودي فى نهاية الجولة مزيد من التقدم والازدهار لمركز شباب الجزيرة فى ظل الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي.





الجدير بالذكر ان الوفد السعودي تستضيفه مصر خلال الفترة من ٢١ الي ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩، ويقوم خلالها الوفد بالعديد من اللقاءات والجولات المختلفة في القاهرة وشرم الشيخ.