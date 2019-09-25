سيدات كرة السلة بنادي الصيد يحرزن لقب بطولة الجيزة





حرص على حضور المباراة لمؤازرة الفريق كل من المهندس أحمد الشاذلي والمهندس حسين أبو السعود أعضاء مجلس إدارة الصيد، والدكتور محمد الدباح مدير فرع أكتوبر، وأشرف الفار نائب المدير التنفيذى للنشاط الرياضي، والدكتور محمد على مدير النشاط الرياضي بفرع أكتوبر.





كما حضر اللقاء اللواء يحيي زكريا رئيس منطقة الجيزة لكرة السلة والمهندس أيمن على عضو مجلس إدارة المنطقة. مثل الصيد في البطولة اللاعبات رضوى اسامة، ليلى القوصى، سلمى ياسر،يارا ياسر،مرام مختار،نورا أشرف،مايا فاروق،نور شريف،ندى ياسر،ملك الشيشينى،سارة عمرو، لجين محمد سامى،تقى جمال، لمى علاء الدين، فرح محمد مصطفى، هنا نبيل بخيت،جودى شريف،سلمى بهجت.





ويشرف على الفريق الدكتور محمد حامد مدير فنى درجة اولى سيدات،كابتن عمرو عاصم مدرب عام، كابتن محمود السداوى مساعد مدرب،كابتن محمد صلاح مدرب أحمال،دكتور ياسمين مجدى طبيب، مدير فنى قطاع السيدات كابتن وائل الطنانى،مدير إدارى كرة السلة كابتن على الخطيب ،جهاز معون محمد عطا.

توج الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بنادي الصيد، بلقب بطولة منطقة الجيزة، بعد تغلبه في المباراة النهائية على البنك الأهلي بنتيجة 81 / 61، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم بالصالة المغطاة بصيد أكتوبر.