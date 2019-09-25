ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بوسكيتس: ميسي اللاعب الأكثر حسمًا في العالم

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 02:21 ص
Advertisements
بوسكيتس: ميسي اللاعب الأكثر حسمًا في العالم
ميسي وبوسكيتس
Advertisements
طباعة
السيد على
 
Advertisements
عبر سيرجيو بوسكيتس، عن سعادتة عقب فوز فريقه برشلونة أمام فياريال بهدفين لهدف في منافسات الليجا أمس الثلاثاء. 

 ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصريحات " بوسكيتس" تحدث عن الهزيمة في الجولة الماضية أمام غرناطة: " نعلم أن مباراة غرناطة لم تكن الأفضل".  

وقال سيرجيو: "كنا بحاجة إلى النقاط الثلاث ضد فياريال لأننا لا نستطيع تحمل الكثير من النكسات". وأكمل بوسكيتس: "إلى جانب ذلك، كان الهدف من المباراة هو القيام بالأشياء بشكل أفضل كفريق".

 وعلق علي إصابة ليونيل ميسي: "لم أتمكن من التحدث إليه ولا أعرف شيئًا عن سبب التغيير، ميسي أفضل لاعب لدينا، اللاعب الأكثر حسمًا في العالم، وامتلاكه ميزة، آمل ألا يكون هناك إصابة خطيرة".  

وإختتم بوسكيتس تصريحاتة عن مشاركتة مع الفريق : " لا أعرف، عندما تأتي المباريات الكبيرة سأخبرك إذا كنت سأجلس على مقاعد البدلاء أم لا".
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: ميسي بوسكيتس برشلونة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ريال مايوركا
-
x
19:00
-
أتلتيك بيلباو
ليجانيس
-
x
19:00
-
أتلتيك بيلباو
فالنسيا
-
x
20:00
-
خيتافي
ريال مدريد
-
x
21:00
-
أوساسونا
الدوري الإيطالي
روما
-
x
19:00
-
أتلانتا
انتر ميلان
-
x
21:00
-
لاتسيو
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
ميلتون كينز دونز
-
x
20:45
-
ليفربول
تشيلسي
-
x
20:45
-
جرمسبي
مانشستر يونايتد
-
x
20:45
-
روشديل
برايتون
-
x
20:45
-
أستون فيلا
الدوري الفرنسي
مونبلييه
-
x
19:00
-
نيم أولمبيك
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ستاد ريمس

DMCA.com Protection Status