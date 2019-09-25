بوسكيتس: ميسي اللاعب الأكثر حسمًا في العالم
الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 02:21 ص
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السيد على
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عبر سيرجيو بوسكيتس، عن سعادتة عقب فوز فريقه برشلونة أمام فياريال بهدفين لهدف في منافسات الليجا أمس الثلاثاء.
ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصريحات " بوسكيتس" تحدث عن الهزيمة في الجولة الماضية أمام غرناطة: " نعلم أن مباراة غرناطة لم تكن الأفضل".
وقال سيرجيو: "كنا بحاجة إلى النقاط الثلاث ضد فياريال لأننا لا نستطيع تحمل الكثير من النكسات". وأكمل بوسكيتس: "إلى جانب ذلك، كان الهدف من المباراة هو القيام بالأشياء بشكل أفضل كفريق".
وعلق علي إصابة ليونيل ميسي: "لم أتمكن من التحدث إليه ولا أعرف شيئًا عن سبب التغيير، ميسي أفضل لاعب لدينا، اللاعب الأكثر حسمًا في العالم، وامتلاكه ميزة، آمل ألا يكون هناك إصابة خطيرة".
وإختتم بوسكيتس تصريحاتة عن مشاركتة مع الفريق : " لا أعرف، عندما تأتي المباريات الكبيرة سأخبرك إذا كنت سأجلس على مقاعد البدلاء أم لا".
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