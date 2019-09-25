تجميع مئات القطع المذهبة.. شاهد عملية ترميم تابوت توت عنخ آمون

قال الدكتور حسين كمال مدير عام شئون الترميم بالمتحف المصري الكبير، إن عملية ترميم تابوت الملك توت عنخ آمون الخشبي المذهب الكبير والمنقول حديثًا للمتحف عملية غاية في الدقة والصعوبة.





وأشار كمال، إلى أن الصعوبة تتمثل في إستعادة المكان الأصلي لطبقات التذهيب المنفصلة من على بدن التابوت ومن الغطاء، و كل قطعة من هذه القطع لها مكان أصلي في التابوت، وكي يتم تثبيتها مرة أخرى في مكانها لا بد أن يكون لدينا 3 أسس للتعامل؛ الأول نسجل الموقع الذي وجدت فيه داخل التابوت وهذا دليل لنا علي المكان الأصلي، بالإضافة إلي دراسة للنصوص الموجودة علي التابوت وكيفية تجميعها بالشكل الصحيح كي تعود علي بدن التابوت ليعود إلي طبيعته الأصلية وقت الاكتشاف.





جاءت ذلك على هامش الجولة التفقدية التي قام بها وزير الآثار لمتابعة آخر أعمال ترميم التابوت، ووتابوت الملك توت عنخ آمون هو أحد أربعة توابيت تخص الملك الصغير، حيث وجد في مقبرته تابوت جرانيتي كبير بداخله التابوت الخشبي المذهب الكبير الذي يظهر بالصور، وداخله تابوت خشبي مذهب ثان وداخله تابوت من الذهب الخالص بداخله مومياء الملك، وسوف تعرض التوابيت الثلاثة في مكان واحد بالمتحف المصري الكبير ضمن مجموعة الملك توت عنخ آمون الكاملة بعد إكتمال نقلها لمكان عرضها الدائم بالمتحف الكبير.





والمتحف المصري الكبير هو المشروع الطموح لمصر، والذي ينتظر العالم أجمع افتتاحه، ووضع حجر أساس المتحف المصري الكبير كان فى فبراير 2002، وفي مؤتمر صحفى دولي تم الإعلان عن المسابقة المعمارية الدولية لتصميم المتحف المصرى الكبير ليكون أكبر متحف للآثار المصرية فى العالم بجوار هضبة الأهرام بالجيزة.





ويطل المتحف على هضبة أهرامات الجيزة، وأهرام الجيزة تقع على هضبة الجيزة في محافظة الجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل، بنيت قبل حوالي 25 قرنا قبل الميلاد، ما بين 2480 و2550 ق، م وهي تشمل ثلاثة أهرام هي خوفو، خفرع ومنقرع، وهي مقابر ملكية كل منها يحمل اسم الملك الذي بناه وتم دفنه فيه، والبناء الهرمي هنا هو مرحلة من مراحل تطور عمارة المقابر في مصر القديمة.





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