برلمانية: خطاب السيسي بالأمم المتحدة يعبر عن رؤية مصر لتحديات العالم

أشادت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة والمنعقدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، لافتة إلى أن الرئيس السيسي أكد أن مصر لديها رؤية لمواجهة التحديات التي يشهدها العالم.





وأضافت "درويش"، أن الرئيس السيسي وبصفة رئيس الاتحاد الإفريقي لم ينسي القارة السمراء والأزمات التى تمر بها، وتحدث عن تطويرها وطالب مؤسسات التمويل بأن تتطلع بدورها لتطوير التنمية في أفريقيا، قائلا: إن القارة هي قارة الفرص، لتعزيز تركيبات التكامل الإفريقي، مؤكدا على أن العرب منفتحون على السلام العادل، الفرصة مازالت سانحة لفتح الأبواب في الشرق الأوسط، مؤدكة أن حديث الرئيس في القضية الفلسطينية واهتمامه البالغ بها، يأتي على خليفة التواصل الوطني والوحدة بين الشعوب العربية، خاصة أنه وضح دور الدولة المصرية اتجاه هذه القضية، مطالبًا بسرعة التحرك لحل تلك الأزمة التي أستمرت لسنوات، والتي ستوفر حياة أمنه للشعبين عند انتهائها.





وأوضحت وكيل اللجنة، أن لقاءات الرئيس عكست اهتمام الدولة المصرية بإصلاح الوضع في مجتمعها العربي الأفريقي والدولي ورؤيتها الثاقبة فى المنطقة ككل، ويؤكد قدرتنا على السير قدما نحو مصلحة الشعوب الأفريقية والعربية، وتابعت أن حديث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى حق الرئيس السيسى، يؤكد على مكانة مصر وقائدها وسط العالم، ودليل قاطع وواضح على المكانة الكبير التى تحظى بها مصر والرئيس لدى أكبر دولة فى العالم.





وكان التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنيويورك، منذ قليل، مع ليو فارادكار رئيس وزراء أيرلندا.





وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء رئيس الوزراء الأيرلندي، مشيدًا بقوة علاقات التعاون والصداقة التاريخية بين مصر وإيرلندا، ومؤكدًا حرص مصر على تعزيز أوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات، خاصة التجارية والاقتصادية والسياحية، وذلك لترتقى إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، لا سيما في ظل الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة مؤخرًا من الجانبين والتي أسفرت عن نتائج إيجابية نحو تأكيد أهمية التنسيق والتشاور المتبادل.



