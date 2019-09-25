ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عبد الحليم قنديل: لا يستطيع شخص عاقل إنكار وجود إنجازات تجري على أرض مصر (فيديو)

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 04:25 ص
Advertisements
عبد الحليم قنديل: لا يستطيع شخص عاقل إنكار وجود إنجازات تجري على أرض مصر (فيديو)
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، إن مسألة بقاء الدولة المصرية لا تدخل في حسابات الموافقة والمعارضة، وهناك إنجازات بالفعل، ولا يستطيع شخص عاقل إنكار وجود إنجازات تجري على أرض مصر، وهي غير مسبوقة في معدلات تنفيذها، وبعضها يرقى إلى حد الإعجاز.

وأشار "قنديل"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، إلى العديد من المشروعات مثل مشروعات الكهرباء، ومشروع القضاء على "فيروس سي"، وتوسيع قناة السويس، غيرها، مشددا على أنه يؤيد الإنجازات وتعزيز قدرات الجيش المصري، وهو أكبر قوة في المنطقة.

وتابع الكاتب الصحفي، أن معدل التبعية للولايات المتحدة في مصر تراجع بشكل كبير، وأصبح لا يعنيها استمرار المعونة الأمريكية.

وعن الأحداث التي وقعت الأيام الماضية، قال "قنديل"، إنه لو دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى ثورة لن يشاركهم، لأنهم لا يشبهون الثورة ولا ينتمون لها، وهم قوة رجعيية بامتياز، وقوة ثورة مضادة.

وأوضح أن ما يسمى بـ"التيار الإسلامي"، أو "الإسلام السياسي"، يشهد انحسارا متزايدا، وهناك انحسار لجاذبية الإخوان في الدول التي شهدت ثورات، وانفجرت حقيقة التيار الإسلامي وفسادهم.

وكشف أنه على سبيل المثال في تونس، حصل حزب النهضة على مليون صوت في الانتخابات التي أعقبت ثورة 2011، وفي الانتخابات التي تمت عام 2014 حصلوا على نصف مليون صوت، وفي الانتخابات الأخيرة حصلوا على 400 ألف صوت فقط.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: عبد الحليم قنديل توك شو الإخوان أخبار
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ريال مايوركا
-
x
19:00
-
أتلتيك بيلباو
ليجانيس
-
x
19:00
-
أتلتيك بيلباو
فالنسيا
-
x
20:00
-
خيتافي
ريال مدريد
-
x
21:00
-
أوساسونا
الدوري الإيطالي
روما
-
x
19:00
-
أتلانتا
انتر ميلان
-
x
21:00
-
لاتسيو
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
ميلتون كينز دونز
-
x
20:45
-
ليفربول
تشيلسي
-
x
20:45
-
جرمسبي
مانشستر يونايتد
-
x
20:45
-
روشديل
برايتون
-
x
20:45
-
أستون فيلا
الدوري الفرنسي
مونبلييه
-
x
19:00
-
نيم أولمبيك
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ستاد ريمس

DMCA.com Protection Status