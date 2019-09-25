عبد الحليم قنديل: لا يستطيع شخص عاقل إنكار وجود إنجازات تجري على أرض مصر (فيديو)

قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، إن مسألة بقاء الدولة المصرية لا تدخل في حسابات الموافقة والمعارضة، وهناك إنجازات بالفعل، ولا يستطيع شخص عاقل إنكار وجود إنجازات تجري على أرض مصر، وهي غير مسبوقة في معدلات تنفيذها، وبعضها يرقى إلى حد الإعجاز.





وأشار "قنديل"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، إلى العديد من المشروعات مثل مشروعات الكهرباء، ومشروع القضاء على "فيروس سي"، وتوسيع قناة السويس، غيرها، مشددا على أنه يؤيد الإنجازات وتعزيز قدرات الجيش المصري، وهو أكبر قوة في المنطقة.





وتابع الكاتب الصحفي، أن معدل التبعية للولايات المتحدة في مصر تراجع بشكل كبير، وأصبح لا يعنيها استمرار المعونة الأمريكية.





وعن الأحداث التي وقعت الأيام الماضية، قال "قنديل"، إنه لو دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى ثورة لن يشاركهم، لأنهم لا يشبهون الثورة ولا ينتمون لها، وهم قوة رجعيية بامتياز، وقوة ثورة مضادة.





وأوضح أن ما يسمى بـ"التيار الإسلامي"، أو "الإسلام السياسي"، يشهد انحسارا متزايدا، وهناك انحسار لجاذبية الإخوان في الدول التي شهدت ثورات، وانفجرت حقيقة التيار الإسلامي وفسادهم.



