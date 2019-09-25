هيفاء وهبي ضمن لائحة أجمل نساء العالم





كشفت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، عن انضمامها إلى قائمة أجمل النساء عالميا.





واحتلت هيفاء وهبي مكانا في قائمة النساء الجميلات عالميا، وهذه المرة في لائحة "أجمل نساء العالم عن كل بلد" التي نشرها موقع "Uber Facts".





الأسماء في القائمة





واختار الموقع أجمل امرأة من كل بلد، فاختار من مصر الممثلة أروى جودة، ومن البحرين عارضو الأزياء والممثلة، شيلا سبت.





ومن إسرائيل الممثلة جال جادوت، أحدث من جسدت البطلة الخارقة "واندر وومان" على شاشة السينما.





ويأتي انضمام هيفاء وهبي إلى قائمة "أجمل نساء العالم" تزامنا مع بعثها رسالة تفاؤل إلى جمهورها، بصورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

إطلالة مثيرة لهيفاء وهبي

ومؤخرًا نشرت هيفاء وهبى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة "إنستغرام، وظهرت الفنانة فى الصورة بإطلالة مثيرة بـ"الهوت شورت".



