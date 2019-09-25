هيفاء وهبي ضمن لائحة أجمل نساء العالم
الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:45 ص
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كشفت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، عن انضمامها إلى قائمة أجمل النساء عالميا.
واحتلت هيفاء وهبي مكانا في قائمة النساء الجميلات عالميا، وهذه المرة في لائحة "أجمل نساء العالم عن كل بلد" التي نشرها موقع "Uber Facts".
الأسماء في القائمة
واختار الموقع أجمل امرأة من كل بلد، فاختار من مصر الممثلة أروى جودة، ومن البحرين عارضو الأزياء والممثلة، شيلا سبت.
ومن إسرائيل الممثلة جال جادوت، أحدث من جسدت البطلة الخارقة "واندر وومان" على شاشة السينما.
ويأتي انضمام هيفاء وهبي إلى قائمة "أجمل نساء العالم" تزامنا مع بعثها رسالة تفاؤل إلى جمهورها، بصورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".
إطلالة مثيرة لهيفاء وهبي
ومؤخرًا نشرت هيفاء وهبى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة "إنستغرام، وظهرت الفنانة فى الصورة بإطلالة مثيرة بـ"الهوت شورت".
نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام، وظهرت الفنانة فى الصورة بإطلالة مثيرة بـ"الهوت شورت".
ووجهت هيفاء رسالة لجمهورها "خليك سعيد.. خلي مزاجك حلو ما في شي بيستاهل".
هيفاء تحضر لعقدة الخواجة
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه هيفاء وهبي، التحضير لفليمها الجديد "عقد الخواجة" من خلال بروفات عمل تجمعها بأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وذلك من أجل الانتهاء من التحضيرات والبدء في التصوير خلال الفترة القادمة.
أحداث العمل
ويتناول الفيلم أحداث العمل في إطار الأكشن، تظهر فيه هيفاء تظهر بشكل مختلف وجديد لم تقدمه من قبل، وتقوم الشركة المنتجة الأن بالإنتهاء من باقي التعاقدات الخاصة بالفنانين المشاركين في العمل.
معتصم النهار وهيفاء وهبي
ظهر الممثل معتصم النهار، مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صورة مع فريق العمل المشارك في فيلمها الجديد "عقد الخواجة" التي نشرتها على عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
الصورة التي نشرتها وهبي، شهدت حضور الممثل السوري، معتصم النهار، إلى جانب كل من المخرج محمد حماقي والمنتج محمد الوزيري.
وعلقت وهبي على الصورة، مرحبة بانضمام الممثل السوري، قائلة: "مفاجأة. معتصم انضم إلى عائلة فيلمنا الجديد".
"ستوريز إنستجرام"
كما ظهر معتصم النهار في "ستوريز إنستغرام" الخاص بالمطربة اللبنانية، وهو يعبر عن فرحته بلقاء المطربة اللبنانية، كما تلقى التهنئة من المخرج ومنتج الفيلم.
وتغنى النهار بجمال المطربة اللبنانية، قائلا: "حلوة حلوة على الواقع. لترد عليه قائلة: "ليكو مين عم يحكي على الحلا". وأعلن كلا الفنانين مشاركة الممثل السوري في فيلم "عقد الخواجة".
فريق عمل الفيلم
"عقد الخواجة" قصة كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل مساعداً للمخرج معتز التوني وأيضاً المخرج محمد ياسين.
أماكن تصوير الفيلم
هذا ومن المقرر تصوير الفيلم بين القاهرة وأكثر من دولة أوروبية جار الاستقرار عليها.
ابنة هيفاء وهبي
وأثارت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حالة من الجدل بين متابعيها بعدما نشرت صورة بإطلالة مختلفة لها، حيث ظهرت خلاله بتسريحة شعر جديدة بعدما قامت بقص الغرة.
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