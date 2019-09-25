السيسي يلتقي رئيس وزراء أيرلندا بنيويورك ويستعرضان سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بنيويورك مع ليو فارادكار رئيس وزراء أيرلندا.





وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء رئيس الوزراء الأيرلندي، مشيداً بقوة علاقات التعاون والصداقة التاريخية بين مصر وإيرلندا، ومؤكداً حرص مصر على تعزيز أوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات، خاصة التجارية والاقتصادية والسياحية، وذلك لترتقى إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، لا سيما في ظل الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة مؤخراً من الجانبين والتي أسفرت عن نتائج إيجابية نحو تأكيد أهمية التنسيق والتشاور المتبادل.





من جانبه أكد رئيس الوزراء الأيرلندي سعادته بلقاء الرئيس، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع مصر، لا سيما مع ما تمثله كركيزة محورية لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، فضلاً عن تطلعها لمواصلة التنسيق والتشاور مع مصر لتطوير مظاهر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين بما يساهم في تحقيق مصالحهما.



