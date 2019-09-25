كلمات مؤثرة من معلق رياضي بعد إصابة ميسي
الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:46 ص
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أحمد عصام
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حرص المعلق الرياضي فارس عوض على توجيه بعض الكلمات المؤثرة اتجاه اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني بعد إصابته خلال مباراة فياريال بالدوري الاسباني.
وكتب فارس عوض عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "بعد تكرار إصاباته، ليونيل ميسي: الجسد لا يظهر أي رحمة، مع مرور السنين يصبح الأمر أكثر صعوبة، هذه التصريحات مرعبة".
وتابع : "ربما لأنه تشابه التصريح الأقسى في كرة القدم " لقد خسرت المعركة مع جسدي، ذهني يريد مواصلة اللعب لكن جسدي يؤلمني.. الظاهرة".
ونشر المعلق الرياضي الشهير بعض الصور لليونيل ميسي والظاهرة رونالدو، حيث اعتزل البرازيلي بسبب كثرة الإصابات التي لحقت به في اخر مسيرته الكروية.
وتعرض ميسي لإصابة جديدة أمام فريق فياريال، وغادر عن اثرها أرضية الملعب بين شوطي المباراة، ولم يبدأ اللاعب الأرجنتيني مع فريقه هذا الموسم بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل بداية الموسم.
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