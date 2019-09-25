تغيرات بالجملة في تشكيل الريال قبل موقعة أوساساونا
الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:42 ص
Advertisements
السيد على
Advertisements
Advertisements
يستضيف اليوم الأربعاء, ريال مدريد الإسباني، نظيره فريق أوساسونا , ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني, في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ” سانتياجو برنابيو ” .
ومن المتوقع أن يجري المدرب زين الدين زيدان العديد من التغييرات على التشكيلة الأساسية التي ستلعب غداً , خاصة في ظل الإصابات , وأيضاً من أجل أراحة بعض اللاعبين قبل موقعة أتلتيكو مدريد في الجولة المقبلة .
وسيكون التشكيل المتوقع لريال مدريد في مباراة اليوم فيما يلي:
حراسة المرمى: كورتوا.
الدفاع: ناتشو فرنانديز، فاران، راموس، ألفارو أودريوزولا.
الوسط: فيدي فالفيردي ، كاسيميرو، خاميس
الهجوم: فينيسيوس جونيور ، ولوكا يوفيتش ، هازارد
ويتقاسم فريق ريال مدريد صدارة الليجا الإسبانية مع نظيره فريق أتلتيك بيلباو برصيد 11 نقطة لكل منهما , في حين يحتل فريق أوساسونا المركز العاشر في سلم الترتيب العام برصيد 7 نقاط .
Advertisements
- تشكيلة ريال مدريد المتوقعة لمواجهة يوفنتوس
- 20 لاعبا في قائمة ريال مدريد لمواجهة جيرونا واستبعاد "فينيسيوس" و4 لاعبين
- ريال مدريد في مهمة سهلة أمام ليجانيس للحفاظ على صدارة الليجا
- التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو
- "زيدان" يعلن قائمة ريال مدريد أمام بلد الوليد
- زيدان يستبعد 7 لاعبين من قائمة ريال مدريد أمام إشبيلية
- مفاجأت في تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أوساسونا
المزيد عن: ريال مدريد وأوساسونا ريال مدريدتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر