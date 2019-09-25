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تغيرات بالجملة في تشكيل الريال قبل موقعة أوساساونا

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:42 ص
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تغيرات بالجملة في تشكيل الريال قبل موقعة أوساساونا
ريال مدريد
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السيد على
 
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يستضيف اليوم الأربعاء, ريال مدريد الإسباني،  نظيره فريق أوساسونا , ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني, في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ” سانتياجو برنابيو ” .  

ومن المتوقع أن يجري المدرب زين الدين زيدان العديد من التغييرات على التشكيلة الأساسية التي ستلعب غداً , خاصة في ظل الإصابات , وأيضاً من أجل أراحة بعض اللاعبين قبل موقعة أتلتيكو مدريد في الجولة المقبلة . 

وسيكون التشكيل المتوقع لريال مدريد في مباراة اليوم فيما يلي:

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: ناتشو فرنانديز، فاران، راموس، ألفارو أودريوزولا.

الوسط: فيدي فالفيردي ، كاسيميرو، خاميس
 
الهجوم: فينيسيوس جونيور ، ولوكا يوفيتش ، هازارد

ويتقاسم فريق ريال مدريد صدارة الليجا الإسبانية مع نظيره فريق أتلتيك بيلباو برصيد 11 نقطة لكل منهما , في حين يحتل فريق أوساسونا المركز العاشر في سلم الترتيب العام برصيد 7 نقاط .
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