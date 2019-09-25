تغيرات بالجملة في تشكيل الريال قبل موقعة أوساساونا

يستضيف اليوم الأربعاء, ريال مدريد الإسباني، نظيره فريق أوساسونا , ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني, في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ” سانتياجو برنابيو ” .





ومن المتوقع أن يجري المدرب زين الدين زيدان العديد من التغييرات على التشكيلة الأساسية التي ستلعب غداً , خاصة في ظل الإصابات , وأيضاً من أجل أراحة بعض اللاعبين قبل موقعة أتلتيكو مدريد في الجولة المقبلة .





وسيكون التشكيل المتوقع لريال مدريد في مباراة اليوم فيما يلي:





حراسة المرمى: كورتوا.





الدفاع: ناتشو فرنانديز، فاران، راموس، ألفارو أودريوزولا.





الوسط: فيدي فالفيردي ، كاسيميرو، خاميس

الهجوم: فينيسيوس جونيور ، ولوكا يوفيتش ، هازارد





ويتقاسم فريق ريال مدريد صدارة الليجا الإسبانية مع نظيره فريق أتلتيك بيلباو برصيد 11 نقطة لكل منهما , في حين يحتل فريق أوساسونا المركز العاشر في سلم الترتيب العام برصيد 7 نقاط .