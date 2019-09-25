حقيقة شائعة وفاة فنان سوري شهير





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ببر وفاة الفنان السوري، دريد لحام، حيث غرد أحد النشطاء على موقع التواصل "تويتر": الفنان دريد لحام في ذمة الله.





ولم يصدر أي نفي أو تأكيد رسمي من قبل نقابة الفنانين أو أحد المقربين من الفنان السوري الكبير الذي اشتهر بأداء العديد من الأدوار الكوميدية خلال مسيرته الفنية.





نفي خبر الوفاة





إلا أن المصور والصحفي، سمير فقيه، خرج اليوم الثلاثاء، لينفي أنباء وفاة دريد لحام، وكتب عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "بالاتصال مع دمشق... الفنان الكبير دريد لحام بخير ولا صحة للخبر السخيف".





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