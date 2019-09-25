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عمرو أديب يوجه رسالة لمحمد صلاح.. وينشر مستندًا هامًا (فيديو)

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 02:42 ص
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عمرو أديب يوجه رسالة لمحمد صلاح.. وينشر مستندًا هامًا (فيديو)
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نعيم يوسف
 
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علق الإعلامي عمرو أديب، على أزمة التصويت للاعب المصري محمد صلاح، نجم المنتخب المصري، وفريق ليفربول الإنجليزي، في مسابقة "الأفضل"، قائلا: "حكاية قالبة الدنيا".

كان اللاعب محمد صلاح، قد أزال لقب "لاعب منتخب مصر"، من حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد تسبب عدم حصوله على أصوات المدير الفني للمنتخب المصري، وقائد المنتخب، في خروجه من مسابقة الأفضل.

وقال "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، إن مصر كان يجب أن ترسل ترشيحها لأحسن لاعب في العالم ييوم 19 سبتمبر الجاري، وهذا اليوم كان مفصليا، لأنه أخر يوم لمجلس إدارة الاتحاد القديم، ويوم 20 كان سيبدأ مجلس إدارة الاتحاد الجديد مهامه، وعمرو الجنايني رئيس المجلس الجديد دخل الاتحاد يوم 23 من الشهر.

وأضاف أن اللاعب محمد صلاح علم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استبعد الصوت المصري، وبالتالي غضب، مضيفا: "وهو من حقه أن يغضب وأن يشعر أن الاتحاد المصري لم يقف ورائه".

وأشار إلى أن المدير الفني المقال "خافيير أجيريي"، هو من كان يجب عليه أن يرسل الترشيح، ولكن عندما أرسل "شوقي غريب"، الذي تولى المهمة بدلا منه بصفة مؤقتة لم يقبل الاتحاد الدولي هذا الترشيح.

ولفت إلى أن "هذا نموذج لما يكون فيه فوضى"، موجها رسالة إلى محمد صلاح قائلا: "وقتها كان الاتحاد المؤقت قبل أن يتولى عمرو الجنايني المسئولية".

وعرض "أديب" البريد الإلكتروني الذي يؤكد أن الـ"فيفا" استلمت الترشيحات المصرية، مضيفا: "موقف سيء بس ده برضو دليل على ما يحدث عندما تكون هناك فوضى".
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