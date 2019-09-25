الكشف عن حجم إصابة ميسي في مباراة فياريال





وأشارت الصحف الإسبانية إن إصابة ميسي هي عبارة عن حمل عضلي زائد في العضلة القربة من الساق اليسرى، والتي أثرت على ميسي خلال المباراة مما جعلته يغادر أرض الملعب.





واستُبدل ليونيل ميسي بين شوطي المباراة التي جمعت بين فريقه وفريق فياريال على ملعب الكامب نو، وانتهت بفوز البارسا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد. وتعد هذة هي المباراة الأولى التي شارك خلالها ميسي منذ بدايتها من بداية الموسم الحالي، بسبب أيضا الإصابة التي كان قد تعرض لها قبل بداية الموسم الجاري.





وتوج ليونيل بجائزة الأفضل في العالم خلال حفل الامس المقدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم في مدينة ميلانو، وكان يتنافس الأرجنتيني مع فان دايك مدافع ليفربول، وكريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي. ورفع البارسا رصيده من النقاط إلى 10 نقاط بعد مرور 6 جولات من بطولة الدوري الإسباني.

كشفت بعض التقارير الإسبانية عن حجم إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني في مباراة فياريال ببطولة الدوري الإسباني.